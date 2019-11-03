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«Отлетело колесо» «Жигули» перевернулись в Малоритском районе
04.11.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вечером, примерно в 20 часов 30 минут, 2 ноября на 23-м километре автодороги Р17 «Брест — граница Украины (Олтуш)» произошло ДТП.
Как сообщил газете
Сам водитель сильно не пострадал, а его пассажир, старший брат 1998 года рождения, получил травмы и был госпитализирован в Брестскую областную больницу.
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Вечером, примерно в 20 часов 30 минут, 2 ноября на 23-м километре автодороги Р17 «Брест — граница Украины (Олтуш)» произошло ДТП. Как сообщил газете «Голас часу»...
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