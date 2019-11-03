«Отлетело колесо» «Жигули» перевернулись в Малоритском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером, примерно в 20 часов 30 минут, 2 ноября на 23-м километре автодороги Р17 «Брест — граница Украины (Олтуш)» произошло ДТП.









Как сообщил газете «Голас часу» временно исполняющий обязанности начальника отделения ГАИ Малоритского РОВД Александр Ласкович, у автомобиля «ВАЗ 21063» во время движения отлетело заднее левое колесо. Вследствие этого молодой водитель, 2001 года рождения, не справился с управлением и автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет, где и опрокинулся на крышу.

Сам водитель сильно не пострадал, а его пассажир, старший брат 1998 года рождения, получил травмы и был госпитализирован в Брестскую областную больницу.