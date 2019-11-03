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Спасатели Бреста провели праздник безопасности для брестчан и гостей города возле Дворца культуры профсоюзов
04.11.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудники Брестского городского отдела по ЧС устроили для жителей и гостей Бреста праздник безопасности на площадке возле Дворца культуры профсоюзов.
В воскресный день провести время пользой пришло огромное количество горожан, те, кто не знал о празднике из средств массовой информации, не смогли остаться равнодушными и, увидев машины пожарных-спасателей, поспешили на мероприятие с семьями.
Праздник от
Радости собравшихся не было предела: и взрослые и подростки, и даже малыши почувствовали себя в роли борцов со стихией.
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Спасатели Бреста провели праздник безопасности для брестчан и гостей города возле Дворца культуры профсоюзов
Сотрудники Брестского городского отдела по ЧС устроили для жителей и гостей Бреста праздник безопасности на площадке возле Дворца культуры профсоюзов. В...
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