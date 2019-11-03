ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасатели Бреста провели праздник безопасности для брестчан и гостей города возле Дворца культуры профсоюзов

04.11.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники Брестского городского отдела по ЧС устроили для жителей и гостей Бреста праздник безопасности на площадке возле Дворца культуры профсоюзов.

Спасатели Бреста провели праздник безопасности для брестчан и гостей города возле Дворца культуры профсоюзов

В воскресный день провести время пользой пришло огромное количество горожан, те, кто не знал о празднике из средств массовой информации, не смогли остаться равнодушными и, увидев машины пожарных-спасателей, поспешили на мероприятие с семьями.

Спасатели Бреста провели праздник безопасности для брестчан и гостей города возле Дворца культуры профсоюзов

Праздник от МЧС начался с ярких и зрелищных показательных выступлений брестских огнеборцев. Как и полагается настоящим представителям самой мужественной профессии, спасатели продемонстрировали мастерство – тушили возгорание, показывали работу специальных инструментов, а ещё предоставили возможность самим гостям мероприятия на практике попробовать потушить огонь с помощью огнетушителя.

Спасатели Бреста провели праздник безопасности для брестчан и гостей города возле Дворца культуры профсоюзов

Радости собравшихся не было предела: и взрослые и подростки, и даже малыши почувствовали себя в роли борцов со стихией.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сотрудники Брестского городского отдела по ЧС устроили для жителей и гостей Бреста праздник безопасности на площадке возле Дворца культуры профсоюзов. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Куда исчезли 122 тонны молока? Предприятие хотело взыскать с работников 77 тысяч за недостачу. Что решил суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • calvin klein двухсторонний ремень вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика