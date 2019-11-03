Спасатели Бреста провели праздник безопасности для брестчан и гостей города возле Дворца культуры профсоюзов

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники Брестского городского отдела по ЧС устроили для жителей и гостей Бреста праздник безопасности на площадке возле Дворца культуры профсоюзов.





В воскресный день провести время пользой пришло огромное количество горожан, те, кто не знал о празднике из средств массовой информации, не смогли остаться равнодушными и, увидев машины пожарных-спасателей, поспешили на мероприятие с семьями.





Праздник от МЧС начался с ярких и зрелищных показательных выступлений брестских огнеборцев. Как и полагается настоящим представителям самой мужественной профессии, спасатели продемонстрировали мастерство – тушили возгорание, показывали работу специальных инструментов, а ещё предоставили возможность самим гостям мероприятия на практике попробовать потушить огонь с помощью огнетушителя.





Радости собравшихся не было предела: и взрослые и подростки, и даже малыши почувствовали себя в роли борцов со стихией.