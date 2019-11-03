Виктор Братченя завоевал свои 15-ю и 16-ю золотые медали на чемпионате мира по армрестлингу

Источник материала: Виртуальный Брест

С 26 октября по 4 ноября 2019 года в городе Константа, Румыния прошел чемпионат мира по армрестлингу. От Беларуси выступило 18 спортсменов. Было завоевано 6 медалей: 4 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая.





Среди паралимпийцев 2 золотые медали в весовой категории до 80 кг завоевал представитель Брестчины, агрогородок Большие Мотыкалы, Виктор Братченя. Это 15-я и 16-я золотая медаль с чемпионатов мира. Всего на чемпионатах Европы, мира и Кубков мира Виктор завоевал 62 медали из которых 37 золотые (16 с чемпионатов мира, 14 с чемпионатов Европы и 7 с Кубков мира).





Татьяна Калюк из Гомеля в категории до 90 кг среди женщин завоевала золотую медаль на правую руку и серебряную на левую. Представитель Баранович Олег Мацкевич среди ветеранов (возраст 40-50 лет) на левую руку завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг.





Александр Василькевич из города Рецица, Гомельская область, завоевал бронзовую медаль среди ветеранов (возраст 50-60 лет) в категории до 90 кг на правую руку.

Выражаю благодарность спонсорам, которые помогали в подготовке к этому чемпионату, благодаря им я смог хорошо подготовиться и достойно представить Беларусь на чемпионате мира. Также управлению спорта и туризма облисполкома, которое командировало на этот чемпионат мира. И всем кто в меня верил и поддерживал!

Стоить отметить, что государство не выплачивает призовые за завоеванные медали и не помогает в подготовке к соревнованиям. Все ведется за собственный счет и помощь спонсоров.

В этом году Виктор Братченя завоевал золото и серебро на чемпионате Европы. 2 золотые медали и Кубок абсолютного победителя на Кубке мира и 2 золотые медали на чемпионате мира.