В средневековом замке на территории РУПП «Гранит» появились пушки

Источник материала: Виртуальный Брест

Территория замка, который разместился на территории РУПП «Гранит», преображается. Тут установили архитектурные формы в виде пушек.

















«Как шутят наши шутники: теперь будут стрелять по тем, кто раньше убегает с работы! Наверное, солью», подписали пост в группе предприятия .