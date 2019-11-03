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В средневековом замке на территории РУПП «Гранит» появились пушки
04.11.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Территория замка, который разместился на территории РУПП «Гранит», преображается. Тут установили архитектурные формы в виде пушек.
«Как шутят наши шутники: теперь будут стрелять по тем, кто раньше убегает с работы! Наверное, солью», подписали пост в
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Территория замка, который разместился на территории РУПП «Гранит», преображается. Тут установили архитектурные формы в виде пушек. «Как шутят наши шутники:...
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