"Летнюю эстраду" в городском парке приводят в порядок и ремонтируют

Источник материала: Виртуальный Брест

Активный летний сезон в Парке культуры и отдыха давно завершился. Осень как раз то время, когда можно привести парковое хозяйство в порядок.





В рамках текущего ремонта произведена замена настила крыши "Летней эстрады" из поликарбоната на покрытие из металлопрофилированных листов.









Произведена обработка лакокрасочным покрытием несущих металлических конструкций кровли.





Произведен ремонт покрытия сцены с заменой лаг и деревянного покрытия пола. Сезон для парка в этом году выдался хороший. Все ремонтные работы выполнены за счёт собственных средств предприятия.







КУМПП "Брестское городское ЖКХ"