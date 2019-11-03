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"Летнюю эстраду" в городском парке приводят в порядок и ремонтируют
04.11.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Активный летний сезон в Парке культуры и отдыха давно завершился. Осень как раз то время, когда можно привести парковое хозяйство в порядок.
В рамках текущего ремонта произведена замена настила крыши "Летней эстрады" из поликарбоната на покрытие из металлопрофилированных листов.
Произведена обработка лакокрасочным покрытием несущих металлических конструкций кровли.
Произведен ремонт покрытия сцены с заменой лаг и деревянного покрытия пола. Сезон для парка в этом году выдался хороший. Все ремонтные работы выполнены за счёт собственных средств предприятия.
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Активный летний сезон в Парке культуры и отдыха давно завершился. Осень как раз то время, когда можно привести парковое хозяйство в порядок. В рамках текущего...
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