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Переносится остановочный пункт "Зубачёва"
04.11.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 12:00 часов 05 ноября 2019 г. остановочный пункт «Зубачева», расположенный на ул. Героев обороны Брестской крепости при следовании в центр города, переносится на ул. Зубачева.
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С 12:00 часов 05 ноября 2019 г. остановочный пункт «Зубачева», расположенный на ул. Героев обороны Брестской крепости при следовании в центр города, переносится на ул....
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