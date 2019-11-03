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Куда исчезли 122 тонны молока? Предприятие хотело взыскать с работников 77 тысяч за недостачу. Что решил суд
Источник материала: Tut.by
Суд отклонил иск «Бобруйскмолока» к его работникам: предприятие хотело взыскать с них 77 тысяч рублей за недостачу,
Производственное унитарное предприятие «Бобруйскмолоко» входит в состав холдинга «Бабушкина крынка». Здесь производят молоко, сметану, творог. Весной 2019 года предприятие подало иск в суд на собственных работников за недостачу молока в размере 122 тонн. Ее обнаружила инвентаризация, проведенная в мае прошлого года.
О недостаче на предприятии в мае 2018-го упоминали родственники экс-директора гормолзавода Татьяны Корниловой.
Тогда же СК сообщал, что сотрудниками их ведомства уголовное дело по факту хищения продукции со склада «Бобруйскмолоко» не возбуждалось.
Но недостача все же была, и предприятие предъявило иск к своим работникам. Ответчиками выступали около десятка человек. За юридической помощью в независимый профсоюз РЭП обратились две сотрудницы «Бобруйскмолока» — Юлия Трускова и Наталья Манетова.
Интересы этих двух ответчиц в суде представлял юрист Александр Хамратов. Он рассказал, что судья назначила бухгалтерскую экспертизу на предмет нарушений в акте инвентаризации, которая выявила множество нарушений. Результаты экспертизы, которая стоила 3 тысячи рублей, оказались не в пользу предприятия.
В итоге суд Бобруйска и Бобруйского района отказал предприятию «Бобруйскмолоко» в удовлетворении иска. Однако без ответа остался самый главный вопрос: где молоко?
— Это самый главный вопрос, который я задавал всем: и специалистам, и директору, и начальнику лаборатории, и юристам. Куда исчезли 122 тонны молока? Никто не может дать ответ, — говорит Александр Хамратов.
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Куда исчезли 122 тонны молока? Предприятие хотело взыскать с работников 77 тысяч за недостачу. Что решил суд
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