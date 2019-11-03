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Новости экономики за 04.11.2019

04.11.2019 17:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зачем стране нужны квалифицированные инвесторы? Как товарная биржа меняет курс на клиентоориентированность? Почему владельцы старых айфонов не смогут выйти в интернет? И как изменится протяженность сети платных дорог в стране? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

В БЕЛАРУСИ ПОЯВЯТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ

В Беларуси появятся квалифицированные инвесторы, знающие и умеющие отвечать за свои финансовые решения и их последствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 04.11.2019

Статус квалифицированного инвестора подтверждает, что данный специалист действительно владеет необходимыми знаниями и опытом работы на рынке ценных бумаг. Словом, ему можно доверить свои деньги. Также у него есть финансовые возможности, чтобы инвестировать в рискованные проекты и принимать сложные решения в сфере инвестиций.

Привилегированные права позволяют получить доступ к ценным бумагам, которые не доступны для обычных инвесторов. Также он может инвестировать в фонды с повышенным уровнем риска. И третье – у него есть доступ к информации, не предназначенной для простых участников рынка.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ В ДЕЙСТВИИ

Биржа берет курс на клиентоориентированность. БУТБ упростила процедуру участия в биржевых торгах. Так, впервые с момента создания биржи ключи электронной цифровой подписи для участия в торгах будут выдаваться бесплатно. Нововведение касается как белорусских, так и иностранных компаний.

Новости экономики за 04.11.2019

Щедрый шаг навстречу клиентам повысит привлекательность биржевой площадки и снизит порог входа на биржевой товарный рынок. Кроме того, упростилась сама процедура регистрации на бирже. Раньше приходилось дополнительно получать атрибутный сертификат в удостоверяющем центре, а теперь этого делать не нужно. То есть для регистрации на БУТБ достаточно сертификата открытых ключей.

СИСТЕМА МГНОВЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Предприятия торговли и сервиса смогут подключиться к созданной Нацбанком Беларуси системе мгновенных платежей в режиме 24 на 7, в том числе налоговых и таможенных. Физлица также смогут пользоваться системой с помощью мобильного приложения, которое будет разработано.

Новости экономики за 04.11.2019

Напомним, в июле главный финансовый регулятор запустил внутреннюю систему мгновенных платежей, их проведели более 3 тысяч платежей, к системе подключились 11 из 24 белорусских банков.

Также Нацбанк предлагает интегрировать систему мгновенных платежей с аналогичной системой России и другими странами ЕАЭС.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТИ ПЛАТНЫХ ДОРОГ БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИТСЯ

C 1 декабря в рамках реализации долгосрочной программы правительства по расширению в Беларуси сети платных дорог их протяженность увеличивается за счет присоединения нового участка.

Новости экономики за 04.11.2019

В систему BelToll будут включены 62 км дороги МинскГродно – граница Республики Польша (Брузги). В итоге протяженность сети платных дорог Беларуси составит 1787 километров.

ВЛАДЕЛЬЦЫ СТАРЫХ АЙФОНОВ НЕ СМОГУТ ВЫЙТИ В ИНТЕРНЕТ

Компания Apple предупредила своих клиентов, что владельцы старых iPhone и iPad лишатся возможности подключаться к интернету. Чтобы оставаться в сети, на гаджеты, изготовленные до 2012 года, необходимо установить обновление.

Новости экономики за 04.11.2019

В корпорации объяснили, что на такой шаг пришлось пойти из-за встроенных в устройства GPS-модулей, которые могут некорректно работать из-за перезагрузки спутников.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Зачем стране нужны квалифицированные инвесторы? Как товарная биржа меняет курс на клиентоориентированность? Почему владельцы старых айфонов не...
 
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