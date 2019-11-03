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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за сильного ветра
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Штормовое предупреждение на вторник – пятого ноября – объявлено в Беларуси.
По
Во вторник будет облачно с прояснениями.
Ночью и утром на больше части территории ожидаются кратковременные дожди, днем они пройдут местами.
Ночью минимальная температура воздуха составит от +7°C до +13°C, днем столбик термометра поднимется до +10°C..+16°C.
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Новости Беларуси. Штормовое предупреждение на вторник – пятого ноября – объявлено в Беларуси. По информации Белгидромета, пятого ноября в отдельных районах...
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