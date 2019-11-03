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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за сильного ветра

04.11.2019 17:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Штормовое предупреждение на вторник – пятого ноября – объявлено в Беларуси.  

По информации Белгидромета, пятого ноября в отдельных районах страны ожидается усиление ветра. Его порывы будут составлять до 15-18 метров в секунду. Ветер прогнозируется южный, юго-западный.  

Во вторник будет облачно с прояснениями. 

Ночью и утром на больше части территории ожидаются кратковременные дожди, днем они пройдут местами.    

Ночью минимальная температура воздуха составит от +7°C до +13°C, днем столбик термометра поднимется до +10°C..+16°C.  

Будет зима морозной и снежной? Узнаем в этот день (читать далее).  

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Новости Беларуси. Штормовое предупреждение на вторник – пятого ноября – объявлено в Беларуси.   По информации Белгидромета, пятого ноября в отдельных районах...
 
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