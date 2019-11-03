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В Витебске на 63-летнего рабочего обрушилась металлическая конструкция
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 4 ноября в Витебске на территории одного из предприятий был смертельно травмирован рабочий.
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Место происшествия осмотрено. Опрашиваются сотрудники предприятия, изымается нужная документация. Назначено проведение судмедэкспертизы. Выясняются все детали случившегося.
Месяцем ранее в Минске на стройке погиб рабочий.
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Новости Беларуси. Днём 4 ноября в Витебске на территории одного из предприятий был смертельно травмирован рабочий. Как сообщает Следственный комитет, 63-летний...
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