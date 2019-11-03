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Таксист проехал на красный свет: два автомобиля столкнулись в центре Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Серьезное ДТП в столице. На пересечении проспекта Независимости с улицей Ленина
Водитель одного из авто выехал на перекресток на красный свет. В результате столкновения пассажиры не пострадали, а вот водителям понадобилась медицинская помощь. Их доставили в больницу.
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Новости Беларуси. Серьезное ДТП в столице. На пересечении проспекта Независимости с улицей Ленина столкнулись каршеринговый автомобиль и такси с тремя...
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