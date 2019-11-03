Таксист проехал на красный свет: два автомобиля столкнулись в центре Минска

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Серьезное ДТП в столице. На пересечении проспекта Независимости с улицей Ленина столкнулись каршеринговый автомобиль и такси с тремя пассажирами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель одного из авто выехал на перекресток на красный свет. В результате столкновения пассажиры не пострадали, а вот водителям понадобилась медицинская помощь. Их доставили в больницу.















