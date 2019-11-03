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«У каждой работницы была линеечка, она отмеряла высоту налива начинки». Как делают сладости
Источник материала: СТВ
Сладкую жизнь в начале 90-ых подсаливал дефицит, рассказали в одной из серий проекта
Тамара Павлова:
Расскажи такое кондитерам из-за границы: какао-бобов нет, а производить сладости нужно. В непростые времена белорусские технологи, по сути, изобретали велосипед без колёс, изменяя рецептуру, чтобы обойти основной ингредиент. Да и само производство по сравнению с днем нынешним выглядело несколько специфично. Так что, было неудивительно, когда у коллеги по чаепитию сладкая закуска была сытнее и толще.
Светлана Гонтарева:
Сегодня толщину начинки уже не специальной линеечкой, а специальной компьютерной программой контролирует всего один – вот этот серьёзный человек в маске.
Ручной труд на 100 процентов, конечно, не ушёл, но к многим манипуляциям с аппетитом подключились машины.
Оксана Близнюк:
Сегодня о москитных сетках и черных трубах здесь рассказывают, будто не о прошлой, а позапрошлой истории. Вспоминая, как не могли купить элементарные для отрасли какао-бобы, и показывая линию, где тот же ингредиент в шоколад добавляют уже кусками. Сейчас здесь выпускают более 250 видов сладостей.
Александр Кулешов:
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Сладкую жизнь в начале 90-ых подсаливал дефицит, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Тамара Васильевна, вспоминая те времена, за несколько...
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