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«У каждой работницы была линеечка, она отмеряла высоту налива начинки». Как делают сладости

04.11.2019 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сладкую жизнь в начале 90-ых подсаливал дефицит, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Тамара Васильевна, вспоминая те времена, за несколько секунд перечисляет ассортимент, доступный рядовому сладкоежке того времени.

Тамара Павлова:
В основном, шла «Любимая Алёнка, «Весёлые ребята» и «Аврора» – всё!.. Это было огромным дефицитом, даже мы, работники предприятия просили, чтобы нам где-то в магазине оставили коробочку конфет! Было сложно очень: нельзя было купить основное сырьё для производства шоколада и шоколадных конфет – какао-бобы. И валюту нельзя было купить – это были такие годы, вся система пришла в упадок.

Расскажи такое кондитерам из-за границы: какао-бобов нет, а производить сладости нужно. В непростые времена белорусские технологи, по сути, изобретали велосипед без колёс, изменяя рецептуру, чтобы обойти основной ингредиент. Да и само производство по сравнению с днем нынешним выглядело несколько специфично. Так что, было неудивительно, когда у коллеги по чаепитию сладкая закуска была сытнее и толще.

«У каждой работницы была линеечка, она отмеряла высоту налива начинки». Как делают сладости

Светлана Гонтарева:
Сегодня мы видим красивую автоматическую линию, а раньше это был совсем другой процесс. На вафельный слой наносилась начинка, у каждой работницы было своё орудие труда – небольшая линеечка, при помощи которой она отмеряла высоту налива начинки.

Сегодня толщину начинки уже не специальной линеечкой, а специальной компьютерной программой контролирует всего один – вот этот серьёзный человек в маске.

«У каждой работницы была линеечка, она отмеряла высоту налива начинки». Как делают сладости

Ручной труд на 100 процентов, конечно, не ушёл, но к многим манипуляциям с аппетитом подключились машины.

Оксана Близнюк:
Производительность выросла, человеческий фактор ушёл, это всё не делается руками, это всё делают автоматы. Это большая разница: всё кондиционировано, всё в красивых блестящих трубах. Это не была нержавейка, это было старое производство, где не было сеток москитных на окнах.

Сегодня о москитных сетках и черных трубах здесь рассказывают, будто не о прошлой, а позапрошлой истории. Вспоминая, как не могли купить элементарные для отрасли какао-бобы, и показывая линию, где тот же ингредиент в шоколад добавляют уже кусками. Сейчас здесь выпускают более 250 видов сладостей.     

«У каждой работницы была линеечка, она отмеряла высоту налива начинки». Как делают сладости

Александр Кулешов:
Кроме России, мы продаём свою продукцию в США, Германию, Монголию, все страны СНГ практически, плюс Литва и Латвия. Надеемся, что география расширится, что это будут не только Штаты, но и другие далёкие страны, например, Австралия.

Люди в материале: Тамара Павлова, Светлана Гонтарева, Оксана Близнюк
 
 
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Сладкую жизнь в начале 90-ых подсаливал дефицит, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Тамара Васильевна, вспоминая те времена, за несколько...
 
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