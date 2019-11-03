ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Франции появились первые пострадавшие от шторма «Амели»

04.11.2019 17:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Травмы получили 6 человек, ещё один пропал без вести. Свыше 35 тысяч домов по-прежнему остаются без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции появились первые пострадавшие от шторма «Амели»

Скорость ветра в департаменте Жиронда в минувшие выходные достигла 45 метров в секунду, – такого здесь не было с 1996 года.

Во Франции появились первые пострадавшие от шторма «Амели»

Стихия бушует сразу в нескольких странах. В Испании жертвой непогоды стал один человек. В западной части итальянской Лигурии из-за ливней из берегов вышла местная река.

Во Франции появились первые пострадавшие от шторма «Амели»

Подтопленными оказались десятки зданий. Движение транспорта на многих участках дорог нарушено. Жители вынуждены покидать свои дома.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Травмы получили 6 человек, ещё один пропал без вести. Свыше 35 тысяч домов по-прежнему остаются без электричества, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
У складзе місіі ад СНД акрэдытавана больш як 450 міжнародных наглядальнікаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика