ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Горожане и члены Greenpeace вышли на улицу Бухареста с требованием остановить вырубку лесов

04.11.2019 17:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Румынии. Более двух тысяч человек вышли на улицы Бухареста с призывом остановить незаконную вырубку лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди, одетые в костюмы животных, стояли в центре города и выкрикивали свои лозунги.

Горожане и члены Greenpeace вышли на улицу Бухареста с требованием остановить вырубку лесов

Присоединились к акции и представители Greenpeace. По мнению протестующих, в Румынии действует преступная группировка, которая вырубает деревья и убивает тех, кто пытается им помешать. Уже известно, как минимум, о шести погибших лесниках.

Горожане и члены Greenpeace вышли на улицу Бухареста с требованием остановить вырубку лесов

Протестующие, призывают власти провести публичное расследование этих преступлений. По оценкам румынского Greenpeace, ежегодно в стране незаконно добывают порядка 20 миллионов кубометров древесины.

Горожане и члены Greenpeace вышли на улицу Бухареста с требованием остановить вырубку лесов

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Румынии. Более двух тысяч человек вышли на улицы Бухареста с призывом остановить незаконную вырубку лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Германия признала, что ее ВВС не имеют современных самолетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика