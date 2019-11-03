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С подробной картой и свободным доступом. Белорусские поисковики планируют создать сайт о погибших фронтовиках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские поисковики будут продолжать работы по исследованию воинских захоронений. Ведь как известно, война не окончена, пока не найден последний солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подсчёты без вести пропавших ведутся до сих пор, в Беларуси – силами 52-ого поискового батальона. Самые крупные полевые поисковые работы в этом году были проведены на месте захоронения Брестского гетто при строительстве многоэтажки.
Там найдены останки более 1200 узников. Массовые захоронения обнаружены также в Ветковском районе и под Витебском.
Александр Трубеко, командир 52-го поискового батальона Вооружённых Сил Беларуси:
В планах у поисковиков создание сайта о погибших во время Первой и Второй мировых войн. Эта база данных с подробной картой захоронений и свободным доступом пройдёт апробацию уже в начале 2020 года.
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С подробной картой и свободным доступом. Белорусские поисковики планируют создать сайт о погибших фронтовиках
Новости Беларуси. Белорусские поисковики будут продолжать работы по исследованию воинских захоронений. Ведь как известно, война не окончена, пока не найден...
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