ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Диспетчер похищал у предприятия топливо, продавал его и спускал деньги в букмекерской конторе

04.11.2019 17:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Речице диспетчер продавал похищенное у предприятия топливо, а деньги проигрывал в букмекерской конторе.  

По информации сотрудника ОИОС УВД Гомельского облисполкома Артема Дубровского, на 30-летнего диспетчера автотранспортного участка пали подозрения в махинациях по хищению дизельного топлива на предприятии.  

С мая по август мужчина украл более 14 тонн топлива на общую сумму в 25 тысяч рублей.  

В ведении диспетчера находились электронные топливные карты, среди которых были резервные. Именно при помощи них и было совершено хищение.  

Подозреваемый передавал сторожу предприятия чип. С ним он ехал на АЗС и сливал топливо. За одно посещение заправки можно было похитить около 200 литров дизеля. Затем его продавали индивидуальным предпринимателям в сфере пассажирских и грузовых перевозок.  

Деньги от реализации топлива доставались диспетчеру. Сторож помогал безвозмездно, надеясь, что при назначении на другую должность получит протекцию.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере».  

Установлено, что на преступление мужчина решился из-за игромании – он делал ставки в букмекерских контрах, но проиграл и залез в долги, рассчитаться с которыми он планировал после продажи топлива. Однако полученные деньги мужчина тоже проиграл.  

В РОВД отметили, что подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался, положительно характеризуется на работе и в семье, занимается спортом.  

Ранее в Минске двое мужчин украли у случайного знакомого имущества почти на 40 тыс. рублей (читать далее). 

Люди в материале: Артем Дубровский
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Речице диспетчер продавал похищенное у предприятия топливо, а деньги проигрывал в букмекерской конторе.   По информации сотрудника ОИОС УВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика