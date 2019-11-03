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Диспетчер похищал у предприятия топливо, продавал его и спускал деньги в букмекерской конторе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Речице диспетчер продавал похищенное у предприятия топливо, а деньги проигрывал в букмекерской конторе.
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С мая по август мужчина украл более 14 тонн топлива на общую сумму в 25 тысяч рублей.
В ведении диспетчера находились электронные топливные карты, среди которых были резервные. Именно при помощи них и было совершено хищение.
Подозреваемый передавал сторожу предприятия чип. С ним он ехал на АЗС и сливал топливо. За одно посещение заправки можно было похитить около 200 литров дизеля. Затем его продавали индивидуальным предпринимателям в сфере пассажирских и грузовых перевозок.
Деньги от реализации топлива доставались диспетчеру. Сторож помогал безвозмездно, надеясь, что при назначении на другую должность получит протекцию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере».
Установлено, что на преступление мужчина решился из-за игромании – он делал ставки в букмекерских контрах, но проиграл и залез в долги, рассчитаться с которыми он планировал после продажи топлива. Однако полученные деньги мужчина тоже проиграл.
В РОВД отметили, что подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался, положительно характеризуется на работе и в семье, занимается спортом.
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Новости Беларуси. В Речице диспетчер продавал похищенное у предприятия топливо, а деньги проигрывал в букмекерской конторе. По информации сотрудника ОИОС УВД...
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