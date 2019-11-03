Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске открыли новую пожарную аварийно-спасательную часть. Она расположилась в Каменной Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Современное двухэтажное здание здесь возвели всего за год. Нести службу в 23-й части будут 50 человек. Штат ещё до конца не укомплектован: пока здесь трудятся 30 сотрудников МЧС. Тем не менее, они уже успели спасти не одну жизнь.





Для спасателей созданы все необходимые условия, в том числе и для отдыха. В здании находится комната для релакса, а также учебная аудитория и тренажёрный зал.





На улице расположился спортивный городок с волейбольной площадкой и скалодромом. Пожарная часть укомплектована всем необходимым оборудованием. Есть и уникальная техника.





Андрей Зуев, командир отделения, пожарной аварийно-спасательной части № 23 части № 23:

У нас здесь представлено новейшее оборудование для тушения пожаров и ликвидации ЧС на объектах метрополитена.





У нас есть дыхательные аппараты с запасом воздуха на 4 часа. Применялось оно только на учениях, показало себя с отличной стороны.





Всего в столице сейчас – 29 пожарных частей. Скоро красную ленточку на входе в новое подразделение перережут ещё в одной, которая разместится в Лошице.