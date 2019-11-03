ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке

04.11.2019 16:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске открыли новую пожарную аварийно-спасательную часть. Она расположилась в Каменной Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке

Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке

Современное двухэтажное здание здесь возвели всего за год. Нести службу в 23-й части будут 50 человек. Штат ещё до конца не укомплектован: пока здесь трудятся 30 сотрудников МЧС. Тем не менее, они уже успели спасти не одну жизнь. 

Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке

Для спасателей созданы все необходимые условия, в том числе и для отдыха. В здании находится комната для релакса, а также учебная аудитория и тренажёрный зал.

Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке

На улице расположился спортивный городок с волейбольной площадкой и скалодромом. Пожарная часть укомплектована всем необходимым оборудованием. Есть и уникальная техника.

Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке

Андрей Зуев, командир отделения, пожарной аварийно-спасательной части № 23 части № 23:
У нас здесь представлено новейшее оборудование для тушения пожаров и ликвидации ЧС на объектах метрополитена.

Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке

У нас есть дыхательные аппараты с запасом воздуха на 4 часа. Применялось оно только на учениях, показало себя с отличной стороны.

Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке

Всего в столице сейчас – 29 пожарных частей. Скоро красную ленточку на входе в новое подразделение перережут ещё в одной, которая разместится в Лошице.

Люди в материале: Андрей Зуев
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске открыли новую пожарную аварийно-спасательную часть. Она расположилась в Каменной Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почти 11 тысяч белорусов требуют сделать 31 декабря выходным. Услышит ли их власть?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика