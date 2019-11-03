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В Стамбуле мужчина протаранил людей на остановке, а потом напал на них с ножом
Источник материала: СТВ
Новости Турции. ЧП в турецком Стамбуле: автобус протаранил остановку с пешеходами: погиб 1 человек, ещё 13 пострадали, среди них – двое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совершив ДТП водитель автобуса вышел на улицу и напал на людей: ножевые ранения получили три человека. Затем мужчина бросился в море, его задержали.
Был ли наезд на остановку предумышленным, предстоит выяснить правоохранителям. Пострадавших экстренно доставили в больницу.
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Новости Турции. ЧП в турецком Стамбуле: автобус протаранил остановку с пешеходами: погиб 1 человек, ещё 13 пострадали, среди них – двое детей, сообщили в программе...
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