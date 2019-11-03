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Сладкая мода. В Париже прошёл показ платьев из шоколада

04.11.2019 16:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Съедобные платья и носороги: в Париже проходит ежегодная выставка шоколада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сладкая мода. В Париже прошёл показ платьев из шоколада

Сладкая мода. В Париже прошёл показ платьев из шоколада

По традиции она началась показом сладкой моды. Модели продемонстрировали наряды из шоколада и какао-бобов.

Сладкая мода. В Париже прошёл показ платьев из шоколада

Образы создавали специально к этому салону десятки дизайнеров и шоколатье. Чтобы увидеть грандиозное шоу и попробовать сладости лучших кондитеров со всего мира, во французскую столицу приехали более полутысячи человек.

Сладкая мода. В Париже прошёл показ платьев из шоколада

В ярмарке принимают участие 500 производителей из 60 стран.

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Новости Франции. Съедобные платья и носороги: в Париже проходит ежегодная выставка шоколада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции она...
 
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