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Нужно больше отдыха. При рабочей неделе с тремя выходными люди работают на 40% эффективнее
Источник материала: СТВ
Давайте помечтаем. Представьте, что вы приходите на работу, начальство собирает вас и остальных сотрудников на совещание, где говорит: в рамках эксперимента вы целый месяц будете работать по четыре дня в неделю. Представили? На самом деле это не вымысел.
Как
В итоге эксперимент прошёл успешно. В августе работники отпрашивались на 25,4% реже. Было напечатано на 58,7% меньше страниц. Затраты на электроэнергию в офисе сократились на 23,1%. Производительность увеличилась на 39,9%, то есть за меньшее время люди сделали больше работы. И, конечно, экспериментом остались довольны 92,1% сотрудников компании.
Увидев результаты, в Microsoft Japan заявили о желании повторить опыт, правда, когда именно – не уточняется.
Ранее мы рассказывали о том, сколько времени люди проводили на работе в разные эпохи.
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Давайте помечтаем. Представьте, что вы приходите на работу, начальство собирает вас и остальных сотрудников на совещание, где говорит: в рамках эксперимента вы...
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