Улов в большом городе. Рыбак вытащил 7-килограммовую щуку возле Нацбиблиотеки

Источник материала: Ежедневник



фото: minsknews.by

Богатый улов достался минчанину Алексею вечером 3 ноября. По его словам, всего через полчаса рыбалки на крючок попалась крупная добыча.

По словам рыбака, в водохранилище возле библиотеки ему удавалось вылавливать и более внушительное экземпляры. Вес одного из них достигал 13 кг.

В Слепянской водной системе, к которой относится водоем у Нацбиблиотеки, водятся плотва, окунь, карась. Как отмечают «Минск-Новости» , система никогда не зарыблялась специально. Впрочем, Алексей признался, что уже 10 лет периодически забрасывает мальков в водоем.