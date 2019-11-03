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Улов в большом городе. Рыбак вытащил 7-килограммовую щуку возле Нацбиблиотеки

04.11.2019 17:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Улов в большом городе. Рыбак вытащил 7-килограммовую щуку возле Нацбиблиотеки

фото: minsknews.by

Богатый улов достался минчанину Алексею вечером 3 ноября. По его словам, всего через полчаса рыбалки на крючок попалась крупная добыча.

По словам рыбака, в водохранилище возле библиотеки ему удавалось вылавливать и более внушительное экземпляры. Вес одного из них достигал 13 кг.

В Слепянской водной системе, к которой относится водоем у Нацбиблиотеки, водятся плотва, окунь, карась. Как отмечают «Минск-Новости», система никогда не зарыблялась специально. Впрочем, Алексей признался, что уже 10 лет периодически забрасывает мальков в водоем.

 
Теги: Минск
 
 
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Богатый улов достался минчанину Алексею вечером 3 ноября. По его словам, всего через полчаса рыбалки на крючок попалась крупная добыча.
 
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