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Офис Microsoft в Японии перешел на четырехдневку. Производительность сотрудников выросла на 40%

04.11.2019 17:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Японский офис Microsoft в качестве эксперимента на месяц перешел на четырехдневную рабочую неделю. Результаты показали, что это положительно сказалось не только на работниках, но и на результатах компании.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Эксперимент проводился в августе, всем 2300 работникам дали дополнительный выходной в пятницу — при этом им не сокращали зарплату и не вычитали дни из отпуска. 

По сравнению с августом 2018 года продуктивность увеличилась почти на 40%. При этом компания сэкономила на потреблении энергии (оно снизилось на 23%) и на бумаге (сотрудники печатали на 58% документов меньше). 

В России теоретическая возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю на высоком уровне публично обсуждается с лета 2019 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев, в частности, говорил, что видит такую возможность в будущем.

В докладе Минтруда России, опубликованном в октябре, отмечалось, что сокращение рабочей недели может привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции.

 
 
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Результаты показали, что это положительно сказалось не только на работниках, но и на результатах компании.
 
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