"Каждый должен знать, кто такой Папа. Это не тщеславие, а необходимость"

«Новый папа» — продолжение сериала «Молодой папа», рассказывавшего о понтифике с крайне свободными для его должности взглядами.





В «Новом папе» герой Джуда Лоу Пий XIII лежит в коме, а его место занимает новый понтифик — Иоанн Павел III, которого играет Джон Малкович.









Сериал, состоящий из девяти эпизодов, начнется в январе 2020 года.