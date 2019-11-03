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Брестчан могут наказать за оскорбления в адрес судьи в матче с "Шахтером"

04.11.2019 17:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По сведениям pressball.by, во вторник, 5 ноября, в Доме футбола состоится заседание дисциплинарного комитета, где, по всей видимости, будет рассмотрено поведение игроков брестского "Динамо" в матче с солигорским "Шахтером" (1:1).

Согласно дисциплинарному кодексу, есть пять серьезных нарушений правил игры против официальных лиц матча.

1. Оскорбительное поведение футболиста или официального лица клуба (команды) в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 5 (пяти) матчей и штрафом в размере от 10 до 50 базовых величин.

2. Плевок, совершенный футболистом или официальным лицом клуба (команды), в официальное лицо матча до, во время и после матча наказывается дисквалификацией на 6 (шесть) матчей и штрафом в размере от 10 до 50 базовых величин.

3. Умышленный толчок, совершенный футболистом или официальным лицом клуба (команды), официального лица матча до, во время и после матча наказывается дисквалификацией на 6 (шесть) матчей и штрафом в размере от 10 до 50 базовых величин.


4. Попытка оказания физического воздействия на официальное лицо матча до, во время и после матча, совершенная футболистом или официальным лицом клуба, наказывается дисквалификацией на срок от 3 (трех) до 6 (шести) матчей и штрафом в размере от 20 до 70 базовых величин.

5. Оказание физического воздействия (за исключением умышленного толчка) на официальное лицо матча до, во время и после матча, совершенное футболистом, – дисквалификацией на срок от 6 (шести) месяцев до 2 (двух) лет и штрафом в размере от 20 до 70 базовых величин; официальным лицом клуба, – наказывается запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности на срок от 6 (шести) месяцев до 2 (двух) лет и штрафом в размере от 20 до 70 базовых величин.
 
 
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По сведениям pressball.by, во вторник, 5 ноября, в Доме футбола состоится заседание дисциплинарного комитета, где, по всей видимости, будет рассмотрено поведение игроков...
 
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