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Он должен был уже уйти на пенсию: металлоконструкция убила рабочего в Витебске

04.11.2019 17:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебске погиб 63-летний рабочий

Рабочий был смертельно травмирован на территории одного из предприятий Витебска

Предварительно установлено, что днем 4 ноября во время выполнения работ по срезке металлической конструкции она обрушилась на мужчину. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия. 




Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Назначена судебно- медицинская экспертиза, сообшает СК 
 
Теги: Витебск
 
 
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