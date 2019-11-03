Почему мы болеем. Пять причин, о которых не расскажет врач

Источник материала: Ежедневник



фото: b17.ru

Это не генетика и не плохая экология. Причины распространенных заболеваний лежат гораздо глубже.

Все дело в эволюции человека как вида.

Аллергии, диабет, аутизм, астма

Причина: Мы слишком чистоплотны

Современные люди моют руки перед едой, пьют чистую воду, делают прививки и принимают антибиотики в случае болезни. Таковы достижения нашей цивилизации. Плюсы очевидны: мы живем гораздо дольше и меньше умираем от инфекций. Корь, оспа и полиомиелит, побеждены, однако на смену им пришли не менее опасные аутоиммунные и аллергические заболевания, и их победный ход тесно связан с нашей чистоплотностью.

Количество бактерий, которые проживают в нашем организме, превышает 80 триллионов. Это целая «экосистема», которая защищает нас от множества заболеваний — от диабета до рассеянного склероза. На страже нашего физического благополучия стоят даже те существа, от которых мы этого ждали меньше всего, — гельминты! Звучит отвратительно, однако, вот несколько фактов. Рассеянный склероз редко встречается в тропиках, но становится все более частым при продвижении от экватора на север — и эта закономерность напрямую связана с распространением кишечного паразита Trichuris trichiura. Биологи заметили: когда доля инфицированного населения превышает критический порог, уровень заболеваемости рассеянным склерозом снижается. Астму или экзему редко связывают с кишечной микрофлорой, но эти болезни почти не регистрируют в странах, где уровень инфицированности гельминтами высок.

Даже наше психическое здоровье напрямую связано с работой кишечника. Например, врачи признают взаимосвязь между аутизмом, нарушением иммунной регуляции и расстройствами желудочно-кишечного тракта. Микробиота аутичных детей гораздо скуднее, чем у здоровых. Все это не значит, что нужно перестать мыть руки или не делать прививки! Но чем больше вы увлекаетесь «чистками» организма, тем большему риску себя подвергаете.

Грыжи, варикозное расширение вен, вывихи

Причина: Мы ходим на двух ногах

Став когда-то прямоходящими, мы освободили руки, стали более сообразительными. А еще обрекли себя на вечные ортопедические страдания, потому что, с точки зрения эволюционной биологии, механизм прямохождения — нечто парадоксальное и не слишком эффективное. Даже если вести здоровый образ жизни и следить за осанкой, позвоночник прослужит вам максимум до 40 лет, а дальше начнутся неизбежные проблемы, вызванные обретенным когда-то прямохождением.

Проблемы с позвоночником, плоскостопие, остеохондрозы

Причина: Мы носим обувь

Было бы несправедливо чрезмерно критиковать эволюцию за ее ортопедические инновации. Наша опорно-двигательная система не так плоха, как может показаться. Так, S-образная форма человеческого позвоночника прекрасно амортизирует ударные нагрузки. Наши мышцы поддаются тренировке и способны стать выносливее. Мы сами не идем навстречу потребностям своего организма, тут повинен наш образ жизни с его неизбежным комфортом.

Человек сослужил плохую службу своему позвоночнику, когда изобрел обувь. Подошвы и супинаторы не позволяют мозгу адекватно оценить ударные нагрузки на позвоночник — в результате ортопедические проблемы подкрадываются незаметно. Мы не умеем даже правильно стоять — так, чтобы давление равномерно распределялось на пятку и подушку стопы. Изобретение каблука еще больше усугубило проблему. Если хотите, чтобы ноги дольше оставались здоровыми, чаще ходите босиком по земле — хотя бы на даче, в отпуске, на природе.

Раковые опухоли, болезнь Альцгеймера

Причина: Мы слишком долго живем

Раковые клетки есть в организме каждого из нас, но до поры «спят». Их пробуждению способствует нездоровый образ жизни; при этом статистика гласит, что каждый третий человек, если проживет достаточно долго, в какой-то момент заболеет раком. В последние десятилетия человечество стало «доживать» до рака, но спутником всего живого он стал еще в те далекие времена, когда возникли многоклеточные животные — другими словами, рак с нами уже более миллиарда лет.

При этом все больше онкологов вынуждены признать, что самый популярный способ лечения рака — химиотерапия — одновременно и самый несовершенный. Чем агрессивнее мы воздействуем на опухолевые клетки, тем яростнее они защищаются, пуская метастазы во все органы. Изучая проблему на генетическом уровне, биологи склоняются к парадоксальному решению: результативнее вырабатывать практики лечения, направленные на стабилизацию рака, а не на его уничтожение. Иначе говоря, не убивать рак, а научиться с ним жить.

Еще один неизлечимый недуг современности – болезнь Альцгеймера – также вызван «долгожительством» человека. Эволюция не предполагала, что мы будем жить не 30-35 лет, а 80, 90 и более. Наша старость лежала за пределами естественного отбора, поскольку природу в первую очередь интересует размножение молодых особей. Формально заболевание развивается так: белок бета-амилоид, который накапливается в мозге всю нашу жизнь и активно регулирует процессы обучения и памяти, вдруг достигает критической массы и «сходит с ума» - начинает подавлять те функции мозга, за которые «ответственен». В итоге человек теряет память, мыслительные способности и даже элементарные навыки самообслуживания. Можно сказать, что наш мозг «выключает тумблер», сигнализируя, что пора умирать и уступить дорогу молодым. Как справиться с этой болезнью, ученые пока не знают.

Болезни сердца и сосудов, инфаркты

Причина: Мы вмешиваемся во внутреннюю жизнь организма

Все знают, что надо делать, чтобы избежать атеросклероза и инфаркта: не курить, больше двигаться, налегать на овощи и фрукты. Все это верно, но скорее по остаточному принципу. А вот львиная доля проблем с сердцем начинается из-за того, что люди… подвергаются хирургическим вмешательствам. Это обнаружили шведские ученые в рамках многолетнего исследования. Они собрали сведения о каждом жителе Швеции, родившемся между 1955 и 1970 годами, и заметили странную связь. Те, кто после 20-летнего возраста перенес удаление аппендикса, пластическую операцию или любую другую, вплоть до удаления гланд, позднее страдали атеросклерозом, получили инфаркты, инсульты. Этих проблем полностью избежали люди, над которыми не проводили никаких хирургических вмешательств. Прежде чем исправить форму носа, задумайтесь, стоит ли игра свеч?

КнигиКратко , по мотивам книги Джереми Тейлора«Здоровье по Дарвину. Почему мы болеем и как это связано с эволюцией»а