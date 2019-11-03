ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Безопасный турнир» познакомил воспитанников яслей-сада № 4 г. Ганцевичи с профессией спасателя

04.11.2019 16:58 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

С целью формирования у детей дошкольного возраста представлений о профессии спасателей 30 октября 2019 года в ГУО «Ясли-сад № 4 г. Ганцевичи» прошел физкультурный праздник, в котором приняли участие воспитанники старших групп.

«Безопасный турнир» познакомил воспитанников яслей-сада № 4 г. Ганцевичи с профессией спасателя
«Безопасный турнир» познакомил воспитанников яслей-сада № 4 г. Ганцевичи с профессией спасателя

Накануне мероприятия в группах прошли чтения произведений художественной литературы, беседы об опасных ситуациях в жизни, о правилах безопасности, о профессии спасателей, а так же ребята играли в дидактические игры.

«Безопасный турнир» познакомил воспитанников яслей-сада № 4 г. Ганцевичи с профессией спасателя
«Безопасный турнир» познакомил воспитанников яслей-сада № 4 г. Ганцевичи с профессией спасателя

Спасатель — профессия интересная и очень нужная. На эту тему воспитанники смотрели мультфильм «Спасик и его друзья» и презентацию «Школа юных спасателей». Так же прошло игровое обучение, в котором приняли участие 4 команды «101 пожарные», «102 милиция», «103 медпомощь», «112 спасатели», у каждого участника были прикреплены эмблемы. В школу юных спасателей звонили пострадавшие, которые рассказывали о своих ситуациях и просили ребят о помощи. Наши юные спасатели немедленно отправлялись в путь на спасение. Воспитанники принимали участие в таких эстафетах: «чья команда быстрее соберется», «собери чемодан к выезду», «отважные пожарные», «разбери завал», «помощь пострадавшему», «спаси утопающего», где ребята проявили свои физические качества: смелость, ловкость, быстроту, силу, умение.

«Безопасный турнир» познакомил воспитанников яслей-сада № 4 г. Ганцевичи с профессией спасателя
«Безопасный турнир» познакомил воспитанников яслей-сада № 4 г. Ганцевичи с профессией спасателя

На физкультурном празднике ребята получили много позитивных эмоций, узнали о подвигах спасателей, закрепили знания о том, как не попадать в опасные ситуации и быть осторожными.

«Безопасный турнир» познакомил воспитанников яслей-сада № 4 г. Ганцевичи с профессией спасателя

В подведении итогов всем ребятам Светлана Багрова, заместитель заведующего по основной деятельности, вручила медали юного спасателя. Мы надеемся, что дети будут соблюдать меры безопасности, ведь человеческая жизнь бесценна и ее надо беречь!

«Безопасный турнир» познакомил воспитанников яслей-сада № 4 г. Ганцевичи с профессией спасателя

Бобко Евгения Сергеевна, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад № 4 г.Ганцевичи»


(Visited 6 times, 6 visits today)
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С целью формирования у детей дошкольного возраста представлений о профессии спасателей 30 октября 2019 года в ГУО «Ясли-сад № 4
 
Новости дня
Новости разные
 
Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика