«Безопасный турнир» познакомил воспитанников яслей-сада № 4 г. Ганцевичи с профессией спасателя

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

С целью формирования у детей дошкольного возраста представлений о профессии спасателей 30 октября 2019 года в ГУО «Ясли-сад № 4 г. Ганцевичи» прошел физкультурный праздник, в котором приняли участие воспитанники старших групп.









Накануне мероприятия в группах прошли чтения произведений художественной литературы, беседы об опасных ситуациях в жизни, о правилах безопасности, о профессии спасателей, а так же ребята играли в дидактические игры.









Спасатель — профессия интересная и очень нужная. На эту тему воспитанники смотрели мультфильм «Спасик и его друзья» и презентацию «Школа юных спасателей». Так же прошло игровое обучение, в котором приняли участие 4 команды «101 пожарные», «102 милиция», «103 медпомощь», «112 спасатели», у каждого участника были прикреплены эмблемы. В школу юных спасателей звонили пострадавшие, которые рассказывали о своих ситуациях и просили ребят о помощи. Наши юные спасатели немедленно отправлялись в путь на спасение. Воспитанники принимали участие в таких эстафетах: «чья команда быстрее соберется», «собери чемодан к выезду», «отважные пожарные», «разбери завал», «помощь пострадавшему», «спаси утопающего», где ребята проявили свои физические качества: смелость, ловкость, быстроту, силу, умение.









На физкультурном празднике ребята получили много позитивных эмоций, узнали о подвигах спасателей, закрепили знания о том, как не попадать в опасные ситуации и быть осторожными.





В подведении итогов всем ребятам Светлана Багрова, заместитель заведующего по основной деятельности, вручила медали юного спасателя. Мы надеемся, что дети будут соблюдать меры безопасности, ведь человеческая жизнь бесценна и ее надо беречь!





Бобко Евгения Сергеевна, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад № 4 г.Ганцевичи»

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