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На границах безвизовой зоны установят специальные знаки

04.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На границах безвизовой зоны установят специальные знаки

Специальные информационные знаки будут установлены на границе Гродненщины с Минской областью.

Как известно, с созданием безвизовой зоны «Брест–Гродно» иностранным безвизовым туристам открылись для посещения новые территории нашей области, в том числе и многие достопримечательности. Как сообщил начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик, информационные знаки «Конец безвизовой зоны» в первую очередь будут установлены в районах, примыкающих к Минской области и предупреждать безвизовых туристов о том, что дальше территория заканчивается.

На границах безвизовой зоны установят специальные знаки

Такие знаки будут установлены на обновленной автомагистрали М6 на границе с Минской областью, на дорогах республиканского и местного значения, которые также выходят на территорию соседней области. Всю информацию в управление, а также содержателям дорог – в РУП «Гродноавтодор» и КУП «Гроднооблдорстрой» – предоставят райисполкомы.

– Мы уже устанавливаем специальные знаки информирования о достопримечательностях для посещения безвизовыми туристами на дорогах, сейчас собираем исходные данные для установки знаков, информирующих об окончании безвизовых зон, – рассказала «ГП» начальник производственного отдела КУП «Гроднооблдорстрой» Марина Кирилло.

Николай ШЛЫК
Фото: из архива «ГП»
https://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
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Специальные информационные знаки будут установлены на границе Гродненщины с Минской областью. Как известно, с созданием безвизовой зоны «Брест–Гродно»...
 
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