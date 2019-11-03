Минское «Динамо» проиграло уже 11 матчей подряд. Что происходит?

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» после неплохого старта выдало ужасную серию и ушло на первый перерыв в сезоне с 11 подряд поражениями в пассиве. Апофеозом кризиса стал: рекордный разгром от «Салавата Юлаева» — 1:9. SPORT.TUT.BY отвечает на главные вопросы о кризисе «зубров» и оценивает вероятность команды на выход в плей-офф.





Качество игры «Динамо» совсем плохое?

Самое удивительное, что при серии из 11 поражений нельзя сказать, что динамовцы отвратно смотрятся на льду. Вудкрофт привил команде яркий агрессивный хоккей с большим количеством бросков и тотальным прессингом. Как минимум, в половине из этих встреч минчане выглядели не хуже своего оппонента.

В игровом плане можно выделить три проблемы:

1. Ужасная реализация моментов. После травмы Пулккинена «зубры» просто перестали забрасывать, хотя каждый матч имеют по 5−6 прекрасных возможностей. И дело не только в точности завершающих бросков, но часто в их отсутствии: из отличных позиций часто следуют лишние передачи, которые только ухудшают ситуацию.

2. Слабая игра в обороне. Динамовцы пропускают большое количество шайб с пятака, часто бросающий находится без опеки, к тому же защитники допускают большое количество результативных ошибок. Хотелось бы видеть и более эффективную игру у своих ворот от форвардов двух первых звеньев, которым не стоит забывать, что не дать сопернику забросить точно так же важно, как и поразить его ворота.





3. Игра вратарей. К сожалению, в отличие от предыдущих сезонов, последний рубеж больше не является сильной стороной «Динамо». Минчане и в два предыдущих года были в числе аутсайдеров, но если раньше Юнас Энрот имел в районе 92% отраженных бросков, то теперь лишь 89,3% — показатель хуже, чем у основных вратарей других клубов со дна таблицы. Швед несколько раз вытягивал для «Динамо» матчи, но в целом выступает ниже своего уровня.

Вудкрофт начал критиковать лидеров команды. Он прав?

Безусловно. Более того, Крэйг мог бы подобрать слова и покрепче. Просто посмотрите на статистику ведущих игроков «Динамо» во время этой 11-матчевой серии.





Шейн Принс: 10 матчей, 2 (1+1) очка, «-9».

Франсис Паре: 8 матчей, 2 (2+0) очка, «-4».

Андрей Костицын: 11 матчей, 4 (1+3) очка, «-9».

Дрю Шор: 11 матчей, 5 (1+4) очков, «-6».

Марк-Андре Граньяни: 8 матчей, 3 (0+3) очка, «-2».

Райан Спунер: 5 матчей, 2 (0+2) очка, «-5».

Это хоккеисты, зарплаты и айстайм которых обязывает к куда более эффективной игре.

При этом статистика игроков 3−4 звеньев почти не изменилась, в том числе и по оборонительным показателям: блоки, хиты, фолы против.

Вудкрофта пора увольнять?

Скорее нет, чем да. Давайте будем объективными: при Крэйге «Динамо» показывает игру более высокого качества, чем при Горди Дуайере. Так что для уверенности руководству лучше высказать Вудкрофту вотум доверия, чтобы он не начинал искать запасной аэродром, а мог спокойно готовить команду ко второй части сезона.





Если начать ставить ультиматумы, то тренер ради быстрого результата может усадить в запас молодежь, еще больше времени давать легионерам и прививать команде консервативный хоккей. В ситуации, когда шансы на плей-офф и так призрачные, этого хочется меньше всего.

Впрочем, важна и реакция Крэйга на серию неудач. Во время его прошлого прихода в «Динамо» в тяжелый для команды момент он конфликтовал с рядом лидеров, которым пришлось покинуть Минск: Бэйлен, Крайчек. Лингле. Тогда «зубры» имели возможность набрать на их место новых игроков, но сейчас возможности клуба куда скромнее. Надеюсь, Вудкрофт понимает, что реалии в Беларуси за три года серьезно изменились.

Может, все дело в маленьком бюджете?

И перед сезоном, и по его ходу мы неоднократно слышали от руководства «зубров», что у клуба самая маленькая в лиге зарплатная ведомость. Но в октябре РБК опубликовал данные по всем клубам КХЛ и оказалось, что рижское «Динамо», череповецкая «Северсталь» и владивостокский «Адмирал» платят своим хоккеистам еще меньше. И это было еще до подписания Райана Спунера, который играет в Минске далеко бесплатно.

В турнирной таблице минчане опережают только латвийских одноклубников, да и то всего на одно очко. При этом в личных встречах обе победы за рижанами.

Стоит учитывать и еще один момент. Заманить хоккеиста в Череповец, Нижнекамск или Владивосток куда дороже, чем в Минск, который считается чуть ли не лучшим городом КХЛ для жизни.

Конечно, бюджет «Динамо» не делает клуб фаворитом гонки за плей-офф, но даже с такими затратами по соотношению цена/качество минчане пока работают в минус.

«Динамо» еще имеет шансы на плей-офф?

Да, но они не очень высоки. Дмитрий Басков отметил, что до плей-офф всего три победы, но стоит учитывать, кто помимо нас претендует на восемь путевок. ЦСКА, СКА, московское «Динамо» объективно обладают намного большими возможностями и уже достаточно оторвались от минчан.

К этому трио можно смело добавлять и «Йокерит» с «Локомотивом», которые тяжело вошли в сезон, но сейчас набрали хороший ход и быстро набирают очки. Их составы позволяют не переживать за место в восьмерке.

Очень далеко ушел вперед подольский «Витязь». Все стабильнее играет и «Спартак» с Олегом Знарком. Их отрыв от минчан уже более 10 очков.





Все мы видели и атакующую мощь нижегородского «Торпедо», которое победило в Минске со счетом 6:0 и располагается довольно высоко в таблице Запада. Вот уже восемь команд. А ведь есть еще «Сочи», который выдал серию побед после прихода Александра Андриевского.

К сожалению, сейчас куда реалистичнее выглядит борьба с рижским «Динамо» и череповецкой «Северсталью» за 10-е место в конференции.