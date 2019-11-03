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АБФФ: судья должен был назначить пенальти в ворота «Шахтера», второй гол Бреста отменен правильно

04.11.2019 18:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спорные моменты матча 27-го тура в Бресте, где «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером», комментирует ведущий специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.

Напомним, что в этом драматичном поединке споры вызвали три игровых момента: падение игрока «Динамо» в штрафной «горняков», гол в ворота динамовцев, игра рукой футболиста «Шахтера» в своей площади и второй гол в ворота «кротов», который был отменен.

По мнению специалиста, судья ошибся только в одном эпизоде — когда не назначил пенальти в ворота «Шахтера».

Напомним, что брестское «Динамо» опубликовало открытое письмо Департаменту судейства и инспектирования. А главный по судьям в Беларуси охарактеризовал поведение игроков «Динамо» колхозом.

 
Теги: Брест
 
 
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Спорные моменты матча 27-го тура в Бресте комментирует ведущий специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.
 
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