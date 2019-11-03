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АБФФ: судья должен был назначить пенальти в ворота «Шахтера», второй гол Бреста отменен правильно
Источник материала: Tut.by
Спорные моменты матча 27-го тура в Бресте, где
Напомним, что в этом драматичном поединке споры вызвали три игровых момента: падение игрока «Динамо» в штрафной «горняков», гол в ворота динамовцев, игра рукой футболиста «Шахтера» в своей площади и второй гол в ворота «кротов», который был отменен.
По мнению специалиста, судья ошибся только в одном эпизоде — когда не назначил пенальти в ворота «Шахтера».
Напомним, что
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Спорные моменты матча 27-го тура в Бресте комментирует ведущий специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.
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