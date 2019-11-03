«Саркома, как у меня, очень хитрая…» История случчанки, которая борется с раком и не теряет надежды на выздоровление

Источник материала: Слуцк Город





Фото предоставлено героиней публикации

В августе Анастасии диагностировали рак - саркома IV стадии с поражением спинного мозга, позвоночника и ребра. Такое известие полностью перевернуло жизнь девушки, но она не отчаялась. В интервью для SlutskGorod она рассказала, где находит силы, чтобы бороться с болезнью, как живёт и почему несколько клиник не могли поставить ей верный диагноз.

Случчанке Анастасии Демидович 28 лет. До того, как ей поставили неутешительный диагноз, девушка работала в «5-ом элементе». В апреле Настя почувствовала себя плохо и обратилась к терапевту в слуцкую больницу с болью в левом боку.

Отклонений в организме найти не смогли

«Врач назначил мне уколы, которые мне особо не помогали. Тогда меня направили к неврологу с подозрением на защемление нервов. Я сдала анализы, прошла КТ, однако результаты не выявили никаких отклонений. Тогда я поехала в Минск, обращалась в две частные клиники. Мне делали узи, брали анализы, и тоже ничего не нашли», — рассказывает Настя.

В августе, когда девушка пошла в отпуск, состояние её здоровья резко ухудшилось. Анастасии стало трудно ходить, терялась чувствительность ног, и она обратилась в Минский военный госпиталь. Тогда Анастасию обследовали на всевозможных аппаратах, однако никаких отклонений в организме не нашли. Не смотря на это, девушка до сих пор благодарна врачам и специалистам госпиталя за их неподдельное желание помочь ей.

Уже в Слуцке 21 августа Настя обратилась к неврологу, где после тщательного осмотра специалист сказала: «С вами что-то не то, вам срочно нужно в больницу». В этот же день девушку положили в отделение, а 23 августа её отправили в Боровляны на МРТ. По результатам обследования Насте диагностировали рак и определили в стационар в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова. Через несколько дней ей сделали операцию.

«Тогда врачи мне сказали, что саркома, как у меня, очень хитрая и часто прячется. Поэтому определить её не так-то просто, и лечение находится не сразу. После такого известия у мамы случилась истерика, но папа держался, хотя было понятно, что он сам очень переживает», — вспоминает собеседница.