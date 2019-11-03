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В престижном доме Минска за $236 тыс продают квартиру с фонтаном. Взгляните!

04.11.2019 18:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Среди объявлений о продаже недвижимости журналисты TUT.by отыскали один занимательный вариант. Это «трешка» в престижном доме на Червякова, которую предлагают 236 тысяч долларов, или по 2 199 долларов за квадратный метр.

Квартира находится по улице Червякова, 61, и занимает сразу два этажа: восьмой и девятый. Ее площадь — 107 квадратных метров. Как об этом месте пишут сами нынешние владельцы, ремонт был сделан по дизайн-проекту с использованием импортных высококачественных материалов отделки.

В каком конкретно стиле работали дизайнеры, не говорится. Есть отсылки и к барокко, и классике. Изюминка квартиры, бесспорно, — фонтан в прихожей. Взгляните:

 
 
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Среди объявлений о продаже недвижимости журналисты TUT.by отыскали один занимательный вариант. Это «трешка» в престижном доме на Червякова, которую предлагают 236...
 
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