В престижном доме Минска за $236 тыс продают квартиру с фонтаном. Взгляните!

Источник материала: KYKY

Среди объявлений о продаже недвижимости журналисты TUT.by отыскали один занимательный вариант. Это «трешка» в престижном доме на Червякова, которую предлагают 236 тысяч долларов, или по 2 199 долларов за квадратный метр.

Квартира находится по улице Червякова, 61, и занимает сразу два этажа: восьмой и девятый. Ее площадь — 107 квадратных метров. Как об этом месте пишут сами нынешние владельцы, ремонт был сделан по дизайн-проекту с использованием импортных высококачественных материалов отделки.

В каком конкретно стиле работали дизайнеры, не говорится. Есть отсылки и к барокко, и классике. Изюминка квартиры, бесспорно, — фонтан в прихожей. Взгляните: