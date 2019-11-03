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Усовершенствованная пограничная застава «Песчатка» приняла гостей и подарки
04.11.2019 17:04 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Сегодня, 4 ноября, состоялось открытие пограничной заставы «Песчатка» им. Героя Советского Союза И.П.Барсукова после реконструкции. В модернизацию заставы, которая длилась в течение года, вложены немалые средства Федерацией профсоюзов Беларуси.
В торжественном мероприятии приняли участие председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-майор Анатолий ЛАПТО, председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий ЛИС, председатель ФПБ Михаил ОРДА и начальник Брестской пограничной группы полковник Игорь ГУТНИК, военнослужащие и ветераны органов пограничной службы.
Подробности в субботнем номере «НК».
Фото Анастасии ЯНКИНОЙ.
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Сегодня, 4 ноября, состоялось открытие пограничной заставы «Песчатка» им. Героя Советского Союза И.П.Барсукова после реконструкции. Сообщение Усовершенствованная...
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