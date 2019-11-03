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По объёму – как целый микрорайон, а книжных полок – на две кольцевые дороги. Измерили Национальную библиотеку
Источник материала: СТВ
Есть в Минске объекты, построенные, казалось бы, недавно, но уже ставшие архитектурными символами — и города, и страны, рассказали в одной из серий проекта
Полностью сдан дворец Республики был в последний день 2001 года — вот такой новогодний подарок. Теперь же в нём подарки получают дети, которые собираются здесь на главную новогоднюю ёлку страны – добрая традиция в новейшей истории нашего государства.
Здание Национальной библиотеки построено 10 лет назад – стало одним из символов Беларуси. Оно похоже на огромный алмаз – это символизирует огромную ценность знаний, заключённых в книгах.
«Кристалл знаний» входит в сотню самых красивых библиотек мира, здание внесено в список историко-культурных ценностей нашей страны. Да и просто стало украшением столицы.
Но, всё-таки, на звание официальной визитной карточки Минска претендуют другие здания. Их сразу два. Причём, они не соперничают, наоборот, мирно соседствуют уже седьмой десяток лет. «Ворота города» – так называют эти две башни. Но первым делом каждый приезжающий проходит, всё-таки, не через ворота, а через двери. Железнодорожного вокзала, который находится прямо напротив.
Ультрасовременное, сейчас оно стало одной из достопримечательностей города. А ведь строили его почти десяток лет – начали в БССР, а завершили уже в суверенном государстве, в 2000 году. Тогда же он был удостоен диплома международной академии архитектуры. Специалисты называют наш вокзал одним из самых удобных в Европе, а одновременно по нему могут прошагать более семи тысяч пассажиров!
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По объёму – как целый микрорайон, а книжных полок – на две кольцевые дороги. Измерили Национальную библиотеку
Есть в Минске объекты, построенные, казалось бы, недавно, но уже ставшие архитектурными символами — и города, и страны, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю...
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