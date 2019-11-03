ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По объёму – как целый микрорайон, а книжных полок – на две кольцевые дороги. Измерили Национальную библиотеку

04.11.2019 19:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Есть в Минске объекты, построенные, казалось бы, недавно, но уже ставшие архитектурными символами — и города, и страны, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Одна из главных концертных и театральных площадок Беларуси находится во Дворце Республики – здесь же проводят торжественные мероприятия самого высокого уровня, международные форумы, бизнес-встречи. Главное достоинство здания по сравнению с подобными сооружениями в других странах – многозальность, а это значит, многофункциональность.

По объёму – как целый микрорайон, а книжных полок – на две кольцевые дороги. Измерили Национальную библиотеку

Чтобы пройти все 13 гектаров – а именно столько занимает Дворец Республики, это его общая площадь, потребуется сделать почти 5 миллионов шагов! А ведь долго за зданием тянулась печальная слава долгостроя – начали возводить его ещё в 1985 году!

По объёму – как целый микрорайон, а книжных полок – на две кольцевые дороги. Измерили Национальную библиотеку

Полностью сдан дворец Республики был в последний день 2001 года — вот такой новогодний подарок. Теперь же в нём подарки получают дети, которые собираются здесь на главную новогоднюю ёлку страны – добрая традиция в новейшей истории нашего государства.

По объёму – как целый микрорайон, а книжных полок – на две кольцевые дороги. Измерили Национальную библиотеку

Здание Национальной библиотеки построено 10 лет назад – стало одним из символов Беларуси. Оно похоже на огромный алмаз – это символизирует огромную ценность знаний, заключённых в книгах.

По объёму библиотека – как целый микрорайон – здесь поместились бы двадцать девятиэтажек. А чтобы пройти по всем лестницам и коридорам, потребовалось бы  7 тысяч шагов. А книжные полки не обойти и за сутки, ведь их общая длина – как две кольцевые дороги вокруг Минска.

«Кристалл знаний» входит  в сотню самых красивых библиотек мира, здание внесено в список историко-культурных ценностей нашей страны. Да и просто стало украшением столицы.

По объёму – как целый микрорайон, а книжных полок – на две кольцевые дороги. Измерили Национальную библиотеку

Но, всё-таки, на звание официальной визитной карточки Минска претендуют другие здания. Их сразу два. Причём, они не соперничают, наоборот, мирно соседствуют уже седьмой десяток лет. «Ворота города» – так называют эти две башни. Но первым делом каждый приезжающий проходит, всё-таки, не через ворота, а через двери. Железнодорожного вокзала, который находится прямо напротив.

По объёму – как целый микрорайон, а книжных полок – на две кольцевые дороги. Измерили Национальную библиотеку

Ультрасовременное, сейчас оно стало одной из достопримечательностей города. А ведь строили его почти десяток лет – начали в БССР, а завершили уже в суверенном государстве, в 2000 году. Тогда же он был удостоен диплома международной академии архитектуры. Специалисты называют наш вокзал одним из самых удобных в Европе, а одновременно по нему могут прошагать более семи тысяч пассажиров!

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть в Минске объекты, построенные, казалось бы, недавно, но уже ставшие архитектурными символами — и города, и страны, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сейчас и вам захочется спать. Показываем домашнюю крысу, которая наслаждается сном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика