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Сейчас и вам захочется спать. Показываем домашнюю крысу, которая наслаждается сном

04.11.2019 19:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Человек проводит во сне по 6-10 часов в сутки. Большинство людей в это время находятся на уютной кровати под тёплым одеялом и с подушкой под головой. А как же братья наши меньшие? 

Коты спят 12 часов в сутки, а иногда и больше. Укладываются они обычно там же, где и человек. Могут прямо на хозяине спать. Иногда забираются в коробки. 

У собак, которые живут не в городе, есть будки. Для городских в доме предусмотрены подушки. Также могут спать на кресле, на диване, на полу. Кстати, в объятиях Морфея собаки пребывают по десять с половиной часов в сутки. 

А что насчёт крыс? Им требуется отдыхать целых 13 часов в сутки. И далеко не всем им нравится спать в маленькой клетке. Мало кому приятно находиться в клетке. Оказывается, для крыс есть свои удобства. Посмотрите и умилитесь. 

Теперь они часть искусства. Люди показали портреты своих котиков 

Сейчас и вам захочется спать. Показываем домашнюю крысу, которая наслаждается сном
Фото: instagram.com/lord_duncan_the_rat 

Сейчас и вам захочется спать. Показываем домашнюю крысу, которая наслаждается сном
Фото: instagram.com/lord_duncan_the_rat 

Сейчас и вам захочется спать. Показываем домашнюю крысу, которая наслаждается сном
Фото: instagram.com/lord_duncan_the_rat 

Сейчас и вам захочется спать. Показываем домашнюю крысу, которая наслаждается сном
Фото: instagram.com/lord_duncan_the_rat 

Сейчас и вам захочется спать. Показываем домашнюю крысу, которая наслаждается сном
Фото: instagram.com/lord_duncan_the_rat 

Сейчас и вам захочется спать. Показываем домашнюю крысу, которая наслаждается сном
Фото: instagram.com/lord_duncan_the_rat 

Сейчас и вам захочется спать. Показываем домашнюю крысу, которая наслаждается сном
Фото: instagram.com/lord_duncan_the_rat 

Люди в материале: нет
 
 
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Человек проводит во сне по 6-10 часов в сутки. Большинство людей в это время находятся на уютной кровати под тёплым одеялом и с подушкой под головой. А как же братья...
 
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