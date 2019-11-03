|
Анна Фокина: «Белорусский балет сейчас – это стремительное движение вперёд»
Источник материала: СТВ
На пуантах непрофессионалам даже стоять сложно. А уж сделать даже простейший балетный шажок – и подавно трудно, рассказали в одной из серий проекта
Овации нашей труппе устраивали в Норвегии, Испании, Японии, Турции — трёх десятках стран, гастроли длятся месяцами. Белорусский балет – тоже бренд нашей страны! А в обновлённом здании театра он и вовсе – семимильными шагами развивается. В 2009 году завершилась масштабная реконструкция этого грандиозного сооружения.
У Анны к нему отношение особое — во время войны её дедушка освобождал Минск, в том числе, отбивал у фашистов здание театра оперы и балета.
Анна Фокина, ведущая мастер сцены балета Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Лариса Филипповна здесь уже полвека — заведует производством костюмов. В зрительном зале она обычно по работе — проверяет, как всё смотрится, но и на премьеры ходит. И часто слышит вопрос: «Лишнего билетика не найдётся?» Не то, что в переломные 90-ые.
Лариса Мельник:
Спектакль окончен, овации стихли, и поздним вечером отсюда, через служебный вход, выходят сотрудники.
Это место мало кто видел, а вот вид с этой стороны знаком не только каждому белорусу, но и гостю страны. Как известно, театр начинается с вешалки. Но до неё ещё нужно добраться. Вот по этим ступеням.
21 шаг по ним нужно сделать, чтобы прийти в храм искусства. Величественное и красивое здание стало знаковым с момента возведения в 1939 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На пуантах непрофессионалам даже стоять сложно. А уж сделать даже простейший балетный шажок – и подавно трудно, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)