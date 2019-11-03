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Анна Фокина: «Белорусский балет сейчас – это стремительное движение вперёд»

04.11.2019 19:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На пуантах непрофессионалам даже стоять сложно. А уж сделать даже простейший балетный шажок – и подавно трудно, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Это наши профессионалы, наши балерины делают это грациозно. Благодаря их мастерству, на постановках – всегда аншлаги!

Анна Фокина: «Белорусский балет сейчас – это стремительное движение вперёд»

Анна Фокина: «Белорусский балет сейчас – это стремительное движение вперёд»

Овации нашей труппе устраивали в Норвегии, Испании, Японии, Турции — трёх десятках стран, гастроли длятся месяцами. Белорусский балет – тоже бренд нашей страны! А в обновлённом здании театра он и вовсе – семимильными шагами развивается. В 2009 году завершилась масштабная реконструкция этого грандиозного сооружения.

Анна Фокина: «Белорусский балет сейчас – это стремительное движение вперёд»

У Анны к нему отношение особое — во время войны её дедушка освобождал Минск, в том числе, отбивал у фашистов здание театра оперы и балета.  

Анна Фокина: «Белорусский балет сейчас – это стремительное движение вперёд»

Анна Фокина, ведущая мастер сцены балета Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Белорусский балет, на мой взгляд, сейчас – это стремительное движение вперёд. Новые современные возможности, которые у нас есть – это и современная сцена и так далее – это способствует развитию и продвижению новых постановок.

Лариса Филипповна здесь уже полвека — заведует производством костюмов. В зрительном зале она обычно по работе — проверяет, как всё смотрится, но и на премьеры ходит. И часто слышит вопрос: «Лишнего билетика не найдётся?» Не то, что в переломные 90-ые.

Анна Фокина: «Белорусский балет сейчас – это стремительное движение вперёд»

Лариса Мельник:
Тогда ж не было денег, нечего было купить, обеспечить себя, свою семью и продовольствием, и товарами. А сегодня люди хорошо зарабатывают, хорошие деньги. Смотрите, у нас ВИП-ложа есть. А это самая дорогая, такого у нас раньше не было. Люди повзрослели, стали побогаче и по-моему хорошо сюда приходят.  

Спектакль окончен, овации стихли, и поздним вечером отсюда, через служебный вход, выходят сотрудники.

Анна Фокина: «Белорусский балет сейчас – это стремительное движение вперёд»

Это место мало кто видел, а вот вид с этой стороны знаком не только каждому белорусу, но и гостю страны. Как известно, театр начинается с вешалки. Но до неё ещё нужно добраться. Вот по этим ступеням.

Анна Фокина: «Белорусский балет сейчас – это стремительное движение вперёд»

21 шаг по ним нужно сделать, чтобы прийти в храм искусства. Величественное и красивое здание стало знаковым с момента возведения в 1939 году.

Люди в материале: Анна Фокина
 
Теги: Минск
 
 
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На пуантах непрофессионалам даже стоять сложно. А уж сделать даже простейший балетный шажок – и подавно трудно, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по...
 
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