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На свалке захоронено уже 6 млн тонн мусора. Когда в Гомеле построят новый полигон твёрдых бытовых отходов?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как выгодно вложить деньги в мусор, вернее, в строительство полигона твердых коммунальных отходов? В таком объекте нуждается полумиллионный Гомель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И новый полигон нужен был, как говорится, еще вчера. На решение проблемы есть не больше двух лет. За это время нужно найти не только подходящее место, но и источники финансирования. И пока на эти вопросы местная власть ищет ответы, свалка продолжает расти.
Александр Добриян, корреспондент:
В поле зрения экологов объект попал еще в 90-е. Тогда анализы показали: свалка загрязняет грунтовые воды. Превышения обнаружили по нефтепродуктам, нитратам и даже тяжелым металлам: в воде был кобальт, никель, медь. Положение усугубляет близость одного из притоков Сожа – река Уза протекает в нескольких сотнях метров от полигона. С тех пор под пристальным вниманием ученых и общественности ситуация изменилась. Последние исследования не вызывают опасений.
Оксана Ковалева, заведующая кафедрой Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:
Снизить уровень загрязнения удалось прежде всего за счет новых взглядов на утилизацию отходов. Свои результаты дали в том числе сортировка и раздельный сбор мусора.
Еще одну проблему – выбросы в атмосферу так называемого «свалочного газа» – удалось решить за счет альтернативной энергетики. Метан, вырабатываемый свалкой, собирается и превращается в электроэнергию.
Александр Мальцев, инженер по эксплуатации биогазовой установки:
Главная проблема сегодня – это отсутствие на свалке места.
Валерий Ткачев, директор КУП «Спецкоммунтранс»:
По проекту, на новом полигоне будут складировать не более 30 % всего выбрасываемого гомельчанами мусора. Основной объем найдет свое применение. Правда, пока ни адрес новой площадки, ни даже приблизительная стоимость проекта не известны. На все про все у городских властей в лучшем случае осталось полтора-два года. На дольше старого полигона просто не хватит.
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На свалке захоронено уже 6 млн тонн мусора. Когда в Гомеле построят новый полигон твёрдых бытовых отходов?
Новости Беларуси. Как выгодно вложить деньги в мусор, вернее, в строительство полигона твердых коммунальных отходов? В таком объекте нуждается полумиллионный...
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