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«Она всегда была и есть – «Докторская». Как делают колбасу

04.11.2019 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Чтобы назвать мало-мальски точные цифры, на одном из белорусских мясокомбинатов раньше использовали по-настоящему «дедовский метод». А тогда это были реалии для измерения градуса качества «Докторской» или дефицитного сервелата, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».    

Наталья Калинкович, главный технолог ОАО «Гродненский мясокомбинат»:
Температуру продукции мы мерили градусниками, не могу вспомнить даже, как они назывались. Теперь у нас контролируется всё автоматически: датчики вставляются внутрь продукта, и на мониторе видим все показатели.

«Она всегда была и есть – «Докторская». Как делают колбасу

Чтобы отследить, при каких показателях, к примеру, температуры или влажности, созревает ароматная палка сыровяленой, сегодня технологу даже не обязательно заглядывать в камеры. Все цифры можно контролировать онлайн. А ведь 17 лет назад, когда Наталья пришла на предприятие, такое оборудование показалось бы как минимум техническим «космосом», а для прогулки по комбинату вполне могло и не хватить гастрономических декораций.

«Она всегда была и есть – «Докторская». Как делают колбасу

Наталья Калинкович:
В 90-ые, когда я пришла на работу, предприятие выпускало 600-700 тонн в месяц, сейчас мы выпускаем 2.000-2.200 тонн в месяц. Это всё уходит, есть свои рынки сбыта, всё расписано.

Помню, когда училась в институте, нам было сложно изучать ассортимент колбасных изделий, потому что на прилавках их не было.

Многие хозяйки помнят, как колбасу можно было достать только из-под полы. Заветный мясной батон стал нарицательным вне времени. Согласитесь: и сегодня, ворча в «час пик» в магазине, мы же не говорим: «Опять очередь за пельменями», – или, скажем, скумбрией холодного копчения! А вот «очередь за колбасой» – это уже бренд! Причём, даже для тех, кто благодаря возрасту и знать не знает, что такое купленная втридорога «Таллинская», которую предприимчивые официанты выносили страждущим из ресторанов, или та самая «Докторская» по два двадцать!

«Она всегда была и есть – «Докторская». Как делают колбасу

Таисия Денисик:
Она всегда была и есть – «Докторская», варёнка мне нравится, у нас очень вкусная!

Сохранение традиций такого сорта Таисии Валентиновне по вкусу. За её два с лишним десятилетия на предприятии, конечно, изменилось не всё – ручной труд, хоть его стало и на несколько порядков меньше, но остался. Не везде возможно всё делать машинам. Но для рядового работника важнее, пожалуй, не столько модернизация огромного комбината, сколько те нюансы, которые почти никто и не заметит, мельчайшие детали, по которым можно и, наверное, нужно судить о механизме, в целом.     

«Она всегда была и есть – «Докторская». Как делают колбасу

Таисия Денисик:
Раньше у нас были сапоги большие чёрные, халаты. А теперь костюмы красивые, сапожки беленькие или ботиночки. Может, кажется, что это мелочи, но для нас это не мелочи!

Люди в материале: Таисия Денисик, Наталья Калинкович
 
 
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