В Бресте пройдет первый этап масштабного детского турнира по плаванию

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 9 – 10 ноября пройдет первый этап масштабного детского турнира по плаванию «MAD WAVE CHALLENGE 2020».





Соревнования ежегодно собирают пловцов из стран СНГ и Европы на стартах, которые проходят в крупных городах Беларуси и России. В выходные во Дворце водных видов спорта выступят около 900 юных спортсменов из Беларуси, Украины, России, Польши, Литвы.





В программу этапа «MAD WAVE CHALLENGE 2020» в Бресте включены заплывы на дистанциях 50, 100 и 200 метров каждым из стилей плавания, 100 метров комплекс и смешанная комбинированная эстафета 4х50 метров. Участие примут спортсмены двух возрастных групп: юноши и девушки 2006 – 2007 и 2008 – 2009 годов рождения. Также организаторами анонсирован мастер-класс, который проведет специалист комплексной научной группы сборной Украины по плаванию, неоднократный чемпион СССР, мастер спорта международного класса Михаил Зубков с 4 по 8 ноября на базе Брестского центра олимпийского резерва по водным видам спорта.