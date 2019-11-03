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В Бресте пройдет первый этап масштабного детского турнира по плаванию

04.11.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 9 – 10 ноября пройдет первый этап масштабного детского турнира по плаванию «MAD WAVE CHALLENGE 2020».

В Бресте пройдет первый этап масштабного детского турнира по плаванию

Соревнования ежегодно собирают пловцов из стран СНГ и Европы на стартах, которые проходят в крупных городах Беларуси и России. В выходные во Дворце водных видов спорта выступят около 900 юных спортсменов из Беларуси, Украины, России, Польши, Литвы.

В Бресте пройдет первый этап масштабного детского турнира по плаванию

В программу этапа «MAD WAVE CHALLENGE 2020» в Бресте включены заплывы на дистанциях 50, 100 и 200 метров каждым из стилей плавания, 100 метров комплекс и смешанная комбинированная эстафета 4х50 метров. Участие примут спортсмены двух возрастных групп: юноши и девушки 2006 – 2007 и 2008 – 2009 годов рождения. Также организаторами анонсирован мастер-класс, который проведет специалист комплексной научной группы сборной Украины по плаванию, неоднократный чемпион СССР, мастер спорта международного класса Михаил Зубков с 4 по 8 ноября на базе Брестского центра олимпийского резерва по водным видам спорта.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте 9 – 10 ноября пройдет первый этап масштабного детского турнира по плаванию «MAD WAVE CHALLENGE 2020». Соревнования ежегодно собирают пловцов из стран СНГ и Европы...
 
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