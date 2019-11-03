﻿ Нового начальника УСК по Брестской области представили личному составу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нового начальника УСК по Брестской области представили личному составу

04.11.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Знакомство Дмитрия Конопляника, к слову, уроженца Брестчины, с нынешними подопечными состоялось при участии Андрея Смаля, заместителя председателя Следственного комитета Беларуси. На новую должность генерал-майор юстиции назначен указом Президента от 31 октября 2019 года. С сентября 2012-го и вплоть до этого времени он занимал пост руководителя управления Следственного комитета Беларуси по Минску.

Нового начальника УСК по Брестской области представили личному составу

–- Дмитрий Владимирович зарекомендовал себя как умелый, квалифицированный руководитель, обладающий организаторскими и аналитическими способностями, – охарактеризовал нового главу Андрей Смаль. – Имеет достаточный опыт в управленческой деятельности и практической следственной работе. Способен правильно анализировать и оценивать обстановку. В достижении намеченных целей не отступает перед трудностями. 

Дмитрий Конопляник родился и вырос в Ляховичах. В 1986 году окончил школу с золотой медалью и стал студентом юридического факультета Белорусского государственного университета. С 1987 по 1989 годы проходил срочную военную службу. Получив в 1993-м диплом о высшем образовании, перспективный выпускник был принят на контракт в Комитет госбезопасности. Этой работе Дмитрий Владимирович посвятил 18 лет жизни. Следующей ступенькой в его карьере стал пост начальника Главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК Беларуси, куда Конопляник был назначен с 1 января 2012 года. Уже через год, с сентября 2013-го, он заступил на должность начальника УСК по Минску.

Представляя Дмитрия Конопляника брестским следователям, Андрей Смаль не преминул отметить и человеческие качества нового руководителя, его дружелюбность и умение оказать поддержку в любой ситуации. Столичный гость не упустил из виду и заслуги предшественника Дмитрия Владимировича на этом посту – Александра Рахманова, который с нынешнего лета назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности.

– Александр Александрович оставил прекрасное наследие, - подчеркнул зампред СК. – В последние годы вы постоянно были лидерами. Ни в коем случае нельзя эти позиции как-то уменьшить.

Пожалуй, такая задача как раз и станет напутствием для нового руководителя на новом месте. Дмитрий Конопляник, впрочем, не скрывает, что миссия возглавить лидирующее подразделение, для него почетна. А возвращение, в прямом смысле этого слова, домой, не лишено символики. 

– Наверное, каждый человек должен рано или поздно в том или ином качестве возвращаться к своим истокам, – отметил он. – У меня такое произошло. Ведь, надевая погоны, понимаешь: место службы ты не выбираешь, а поставленные задачи нужно выполнять. Я надеюсь, что возвращение на малую родину в Год малой родины будет не только символичным, но и полезным как для вас, так и для меня.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Знакомство Дмитрия Конопляника, к слову, уроженца Брестчины, с нынешними подопечными состоялось при участии Андрея Смаля, заместителя председателя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Женщина-Близнецы – много разговаривает и не любит оставаться в одиночестве. Знаки Зодиака под микроскопом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика