Нового начальника УСК по Брестской области представили личному составу

Источник материала: Виртуальный Брест

Знакомство Дмитрия Конопляника, к слову, уроженца Брестчины, с нынешними подопечными состоялось при участии Андрея Смаля, заместителя председателя Следственного комитета Беларуси. На новую должность генерал-майор юстиции назначен указом Президента от 31 октября 2019 года. С сентября 2012-го и вплоть до этого времени он занимал пост руководителя управления Следственного комитета Беларуси по Минску.





–- Дмитрий Владимирович зарекомендовал себя как умелый, квалифицированный руководитель, обладающий организаторскими и аналитическими способностями, – охарактеризовал нового главу Андрей Смаль. – Имеет достаточный опыт в управленческой деятельности и практической следственной работе. Способен правильно анализировать и оценивать обстановку. В достижении намеченных целей не отступает перед трудностями.

Дмитрий Конопляник родился и вырос в Ляховичах. В 1986 году окончил школу с золотой медалью и стал студентом юридического факультета Белорусского государственного университета. С 1987 по 1989 годы проходил срочную военную службу. Получив в 1993-м диплом о высшем образовании, перспективный выпускник был принят на контракт в Комитет госбезопасности. Этой работе Дмитрий Владимирович посвятил 18 лет жизни. Следующей ступенькой в его карьере стал пост начальника Главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК Беларуси, куда Конопляник был назначен с 1 января 2012 года. Уже через год, с сентября 2013-го, он заступил на должность начальника УСК по Минску.

Представляя Дмитрия Конопляника брестским следователям, Андрей Смаль не преминул отметить и человеческие качества нового руководителя, его дружелюбность и умение оказать поддержку в любой ситуации. Столичный гость не упустил из виду и заслуги предшественника Дмитрия Владимировича на этом посту – Александра Рахманова, который с нынешнего лета назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности.

– Александр Александрович оставил прекрасное наследие, - подчеркнул зампред СК . – В последние годы вы постоянно были лидерами. Ни в коем случае нельзя эти позиции как-то уменьшить.

Пожалуй, такая задача как раз и станет напутствием для нового руководителя на новом месте. Дмитрий Конопляник, впрочем, не скрывает, что миссия возглавить лидирующее подразделение, для него почетна. А возвращение, в прямом смысле этого слова, домой, не лишено символики.

– Наверное, каждый человек должен рано или поздно в том или ином качестве возвращаться к своим истокам, – отметил он. – У меня такое произошло. Ведь, надевая погоны, понимаешь: место службы ты не выбираешь, а поставленные задачи нужно выполнять. Я надеюсь, что возвращение на малую родину в Год малой родины будет не только символичным, но и полезным как для вас, так и для меня.