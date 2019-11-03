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Совладельцем масштабного проекта в китайско-белорусском парке оказался экс-министр энергетики России

04.11.2019 19:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одним из самых крупных проектов, которые заявлены для реализации в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», является производство композитных материалов и изделий из них. Построить новый завод собралась компания «Композитные конструкции».

Совладельцем масштабного проекта в китайско-белорусском парке оказался экс-министр энергетики России
Штефан Колер. Фото: dw.com
Как удалось выяснить TUT.BY, ранее учредители компании руководили крупными министерствами и ведомствами России и Германии.

Компания «Композитные конструкции» — это альянс четырех структур. По 15% в ее уставном капитале имеют Белорусский инновационный фонд, который участвует в проекте согласно распоряжению президента Беларуси, немецкая машиностроительная фирма «Диффенбахер» и «Компания по развитию индустриального парка «Великий камень», 55% принадлежит немецкой инвестиционной компании EnergyEurasia.

EnergyEurasia специализируется на проектах в области энергетики и машиностроения. Ее акционерами являются бывшие высокопоставленные управленцы из России и Германии. Штефан Колер в 2006—2014 годах был председателем правления полугосударственного Немецкого энергетического агентства (Dena). Сергей Шматко в 2008—2012 годах являлся министром энергетики РФ. После госслужбы оба ушли в бизнес. Но, например, Шматко до сих пор является специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, входит в совет директоров компаний «Россети», «Артпол-Инжиниринг» и «Атоммашэкспорт».


Сергей Шматко. Фото: government.ru

Инициатор проекта — белорусский бизнесмен Андрей Бирюков. Он в начале 90-х занимался продвижением техники многих заводов Беларуси, России и Украины. Вел диверсифицированный бизнес, имея активы в банковской сфере, строительстве и промышленности. В начале «нулевых» наладил сборку тяжелых грузовиков под брендом Yarovit в Санкт-Петербурге. Наибольшую известность Бирюкову принес проект «ё-мобиля» в РФ. Однако до массового запуска гибридных машин дело не дошло.

До недавних пор в совет директоров «Композитных конструкций» входил Дмитрий Калинин. Но пару месяцев назад он покинул пост директора Белорусского инновационного фонда. К нему возникли вопросы со стороны силовиков. Калинин подтвердил данную информацию. Но не стал детализировать причины своего быстрого освобождения.

Что хотят создать Бирюков и Ко?

Совместная компания планирует построить научно-исследовательский центр и наладить производство изделий из полимерных композитов. В процессе производства будет использовано оборудование и технологии «Диффенбахера».



Общая площадь застройки займет около 25 тыс. кв м. Фото: composite. partners

— Основным направлением деятельности нашего завода станет выпуск деталей из композитных материалов для транспортного машиностроения — автомобилей, тракторов, специальной техники, — говорил гендиректор компании «Композитные конструкции» Виктор Гурин в интервью «Вестнику Белнефтехима». — Набор технологий проекта позволит выпускать как относительно простую деталь, например, крышку багажника или защиту колесных арок, так и сложнейшие комплексные изделия — кузов легкового автомобиля либо кабину грузового. Гибкость и вариативность производственных решений позволят выпускать широкий спектр и товаров повседневного спроса — от кухонных моек и чемоданов до кровельных покрытий и ступенек эскалатора.

Преимуществом композитных материалов является небольшой вес (по сравнению со сталью и другими популярными металлами), а также пластичность и высокая стойкость к напряжениям на разрыв.

Завод планируется построить на территории китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» под Минском. В начале 2018 года «Композитные конструкции» стали резидентом парка и получили возможность использовать ряд преференций при реализации проекта.


В «Великом камне» сообщили, что «Композитные конструкции» уже разработали архитектурный проект, забронировали участок земли. «Последние месяцы они обсуждали с банками условия кредитования. 15−20% — это собственные средства. Остальное они хотят занять у банков», — сказали TUT.BY в парке.

Общая сумма заявленных инвестиций составит 220 млн евро. Первый этап строительства оценивается в 138,6 млн евро. На сайте компании «Композитные конструкции» указано, что за финансированием они обращались в российский Сбербанк, Беларусбанк и Банк развития Беларуси.

Реализовать проект предполагается до 2022 года. Плановый срок его окупаемости — 10 лет.

Получить комментарий в «Композитных конструкциях» не удалось.
 
 
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