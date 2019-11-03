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В Болгарии открыли бюст Янки Купалы
Источник материала: Партизан
Бюст народного поэта Беларуси открыли в городе Плиска.
В болгарском городе Плиска торжественно открыли бюст народного поэта Беларуси Янки Купалы. Церемония прошла в Дворе кириллицы, сообщает
Сотрудники белорусского посольства в Болгарии рассказали, что постамент бюста был "посыпан землей с родины Янки Купалы". Белорусская делегация возложила к памятнику белые розы — любимые цветы поэта. Также прозвучали стихи классика на белорусском и болгарском языках.
Автор бюста — белорусский скульптор Владимир Слободчиков. Он присутствовал на церемонии.
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Бюст народного поэта Беларуси открыли в городе Плиска.
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