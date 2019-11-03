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В Минске с прилавков исчезает гречка

04.11.2019 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С чем это связано и есть ли смысл закупаться гречкой впрок?

В конце октября в России подорожала гречка - в одних регионах на 25%, в других - на 50%, а на Алтае и вовсе на 80%. В белорусских магазинах основная часть гречки именно российская, поэтому подорожание в соседней стране не могло нас не коснуться. Чтобы обезопасить ситуацию, МАРТ внес временное ограничение цен на гречку: торговую надбавку запретили устанавливать выше 25%, пишет kp.by.

Тем временем наученный горьким опытом народ стал сметать крупу с полок. «На тебя гречку брать?» - звонят покупатели прямо из магазина. За 10 минут я услышала этот вопрос трижды.

- Не знаю, что происходит, вроде дефицита гречки у нас нет, но люди по десять упаковок берут, - удивляется кассир.

Мы прошлись по нескольким магазинам разных торговых сетей и обнаружили, что в одних полки с гречкой совсем опустели, в других исчезла гречка определенных производителей.

- Дело не совсем в повышенном спросе, - поясняет сотрудница магазина. - Такова наша новая политика: место раскупленного товара определенной марки мы не занимаем товаром другой марки, ждем нового поступления. А на других полках гречка есть. Сильного ажиотажа мы пока не наблюдаем, люди берут по два-три пакета.

Тем не менее как раз в магазине этой торговой сети за выходные в два раза сократился ассортимент крупы: в пятницу в продаже было девять видов гречки, в понедельник - всего четыре.

В другом магазине три дня назад была гречка двух производителей, вчера уже не было ни одной пачки, с прилавка даже сняли ценник.


- Покупатели думают, что гречка подорожает, поэтому хватают. Покупают много - по пять, по десять килограммов. Да, Россия уже подняла цены, но так как МАРТ зафиксировал надбавку, цены сейчас снизились или остались на прежнем уровне, - объясняет финансовый директор одной из известных торговых сетей. - Срабатывает психология: раз правительство заговорило о гречке, значит, на всякий случай надо брать. У нас очень «гречневая» страна, люди всегда покупали много гречки, но все-таки не в таких объемах, как сейчас. А гречка в наличии есть.

Что касается цен, то пока роста действительно нет. Да, на прошлой неделе, после того как посыпались новости о росте цен в России, стоимость некоторых видов гречки выросла: цена одной из популярных марок поднялась с 1 рубля 49 копеек до 1 рубля 69 копеек, другой - с 79 копеек до 1,19 рубля. Однако после вмешательства МАРТ крупу переоценили, и во многих магазинах гречка стала дешевле, чем была. К примеру, ту, что после подорожания продавали за 1,69 рубля, выставили на прилавок уже за 99 копеек. А крупу с ценой в 1,45 рубля переоценили до 1,07 рублей.

Согласно ГОСТу гречка-ядрица может храниться 15 - 20 месяцев, и это при идеальных условиях (прохладное и темное место). После вскрытия пакета употребить гречку необходимо в течение четырех месяцев.
 
 
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С чем это связано и есть ли смысл закупаться гречкой впрок?
 
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