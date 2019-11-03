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Астрономы NASA считают, что Венера – обитаемая планета

04.11.2019 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам специалистов, представляющих аэрокосмическое агентство NASA в Америке, есть вероятность того, что Венера считается первой планетой Солнечной системы, на которой началась зарождаться жизнь. Ученые считают, что микроорганизмы некоторых видом всё еще присутствуют и живут на её поверхности, пишет replyua.net. Даже неблагоприятные, для земных мерок, условия всё равно позволили живым организмам выжить и начать развиваться.

Специалисты считают, что Венера, так же как Земля и Марс считается планетой, на которой однажды могли существовать живые организмы. Это обусловлено тем, что она располагается недалеко от Солнца, что позволяет микроорганизмам развиваться. Венера и Земля сформировались в похожих условиях. Они обладают примерно одинаковым объёмом и плотностью. По своему составу они также схожи между собой. Но при этом Земля стала обитаемой. Венера сегодня является раскалённым шаром, достигающий 462 градуса на поверхности. В наличии не имеется воды. В состав атмосферы преимущественно входит углекислый газ и азот. Ученые не могут сойтись в общих предположениях, по какой причине судьба этих планет сложилась именно таким образом. Многие специалисты считают, что обитаемость на данной планете минимальна, либо её вообще нет.


Специалисты считают, что несколько миллионов лет назад, возможно, на планете были более мягкие условия. А значит, вполне возможно, что жизнь на ней была вполне реальна. В процессе эволюции и изменения на самой планете, некоторые организмы могли видоизменится и приспособиться к иным условиям жизни. Таким примеров достаточно много на земной поверхности.

Есть свидетельства, что на планете были ранее живые организмы. Авторы научных работ считают, что наличие темных пятен, богатых серой, являются свидетельством о том, что на Венере ранее могли существовать жизнь. Пятна возникают на пару дней, и в течении этого времени они меняют свою форму. Многие ученые считают, что это могут быть подобия земных водорослей, имеющих одноклеточное строение. Но даже при наличии современных технологий и оборудования, проверить данный факт достаточно сложно.
 
 
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По словам специалистов, представляющих аэрокосмическое агентство NASA в Америке, есть вероятность того, что Венера считается первой планетой Солнечной системы, на...
 
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