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Денис Тихоненко, экс-помощник Канопацкой, заявил о начале президентской кампании

04.11.2019 18:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Денис Тихоненко, экс-помощник депутата Анны Канопацкой, объявил, что начинает свою президентскую кампанию. Она пройдёт под тегом #онвамнебатька.

"Если мы вместе с вами реализуем всё задуманное, а я уверен, что именно так и произойдёт, я буду президентом нашей страны ровно один день и выдам всего один указ — об отмене должности президента Республики Беларусь и переходе к парламентской форме правления", — заявил политик, передает "Еврорадио".

Теперь Тихоненко будет заниматься сбором подписей за своё выдвижение, формированием инициативной группы. Кроме того, Тихоненко планирует учредить оргкомитет по созданию Белорусской социал-либеральной партии.

Денис Тихоненко входил в Объединённую гражданскую партию. Когда активистка ОГП Анна Канопацкая стала депутатом Палаты представителей, она взяла его себе в помощники. Вместе они объявили о создании движения "Вперёд, Беларусь!", но руководство ОГП не поддержало эту политическую инициативу. Тогда Тихоненко взял на себя ответственность за создание нового движения и вышел из ОГП.


Последние несколько месяцев Тихоненко пытался объединить протестное движение против изменений в законодательство, которые отменили отсрочки от армии. А после скандала, связанного с этим движением, дистанцировался от Канопацкой и перестал быть её помощником.

Кто ещё уже завяил про президентские амбиции?

Несмотря на то, что до выборов осталось около года, многие белорусские политиеи уже объявили о намерении побороться за президентское кресло. Депутат Елена Анисим рассказала об этом в студии Еврорадио 30 января 2019 года. Кроме неё, о своих президентских амбициях говорили сопредседатель Белорусского национального конгресса Николай Статкевич, председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич, глава движения "За Свабоду!" Юрий Губаревич, сопредседатель Партии БХД Павел Северинец, лидер ОГП Николай Козлов.
 
 
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Денис Тихоненко, экс-помощник депутата Анны Канопацкой, объявил, что начинает свою президентскую кампанию. Она пройдёт под тегом #онвамнебатька.
 
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