Беларуские спасатели опять победили в чемпионате по подъему на небоскреб: 39 этажей, 936 ступеней

представляли спасатели из Минского городского управления МЧС. Международные соревнования по скоростному подъему «Вертикальный вызов» уже 4-й год подряд принимают спасателей-пожарных более чем из 30 городов России. К ним присоединились и коллеги из Республики Беларусь. Нашу странуспасатели из Минского городского управления МЧС.





На пути к финишу участникам необходимо было преодолеть 39 этажей здания «Лидер-Тауэр», а это 936 ступеней и 145 метров вертикального подъема. Подъем идет в полной боевой экипировке и со средствами индивидуальной защиты органов дыхания.





Победителем соревнований в международной группе стал представитель Минского городского управления МЧС Республики Беларусь Александр Клюйко. Именно он уже в четвертый одержал победу на данных соревнованиях. Александр Клюйко снова взлетел на вершину 145-метрового небоскреба за 4 минуты и 34 секунд.









На вторую ступень пьедестала почета международной группы поднялся коллега Александра из беларуского МЧС Виктор Бурак. Третьим стал также представитель Республики Беларусь Сергей Сычев.





Состязания «Вертикальный вызов» состоялись впервые в России три года назад. Тогда вершину Лидер-Тауэра пытались покорить 186 спасателей. Инициаторами забега выступили сами петербургские пожарные. Как отмечают организаторы, это принципиально новый формат спортивных соревнований среди пожарных и спасателей, призванный обратить внимание общества на важность спасательного дела, модель испытаний, с которыми каждый день сталкиваются пожарные и которые требуют чрезвычайных физических усилий.