ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Настя Рыбка собирается идти в беларуский парламент

04.11.2019 18:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Скандально знаменитая Настя Рыбка дала интервью TUT.BY в котором она рассказала, что планирует баллотироваться в депутаты.

— ВЫ НЕ ДОГОВОРИЛИ О ТОМ, КАКИЕ У ВАС ЦЕЛИ И КАК ВАМ ВИДИТСЯ СВОЕ БУДУЩЕЕ.

— Прекрасно видится. Я записала сейчас два трека, буду записывать третий. Снимаю клип с известным режиссером. В музыке буду точно двигаться дальше. В политике в этом году не успела. Хотела пойти в муниципальные депутаты.

— ПОЧЕМУ ХОТЕЛИ ПОЙТИ?

— Мне кажется, мне есть что передать людям. Те же знания. Скажем так: меня уже не испортить деньгами, невозможно подкупить и запугать. Возможно, беларусам нужен такой человек.

— СТОП. ВЫ ХОТЕЛИ ИДТИ НА ВЫБОРЫ В БЕЛАРУСКИЙ ПАРЛАМЕНТ? Я ДУМАЛА, ВЫ ПРО ВЫБОРЫ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ МОСКВЫ ГОВОРИЛИ.

— Конечно. Я же гражданка Беларуси. Мне не пофиг на свою страну.


— ВЫ БЫВАЕТЕ ЗДЕСЬ НЕЧАСТО, КАК ГОВОРИЛИ. КАЖЕТСЯ, ВЫ НЕ СИЛЬНО ВОВЛЕЧЕНЫ В МЕСТНУЮ ПОВЕСТКУ.

— Наша политика сейчас по большому счету происходит онлайн. Если ты живешь в Москве, нет проблемы почитать беларуские новости, проанализировать законы, пообщаться с людьми, которые здесь находятся, посмотреть, как они живут. Я стараюсь общаться все-таки с простыми ребятами, которые не оторваны от жизни и не живут в облаках.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скандально знаменитая Настя Рыбка дала интервью TUT.BY в котором она рассказала, что планирует баллотироваться в депутаты.
 
Новости дня
Новости разные
 
В престижном доме Минска за $236 тыс продают квартиру с фонтаном. Взгляните!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика