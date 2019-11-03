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Зарплаты бюджетников в 2020 году планируют поднять на 10-11%
04.11.2019 18:50 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Проектом бюджета на 2020 год предусматривается рост зарплат работников бюджетной сферы на 10-11%. Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила ДОБРЫНИНА перед расширенным заседанием комиссии, на котором обсуждается пакет бюджетных законопроектов на 2020 год, пишет
По словам депутата, одной из приоритетных задач бюджета на будущий год станет обеспечение соотношения заработной платы бюджетников к заработной плате по экономике в целом не ниже 80%.
Ассигнования республиканского бюджета на 2020 год на оплату труда и взносы на социальное страхование в бюджетном секторе планируются в размере 4,6 млрд руб., отметила Людмила Добрынина.
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