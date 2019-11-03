Зарплаты бюджетников в 2020 году планируют поднять на 10-11%

Проектом бюджета на 2020 год предусматривается рост зарплат работников бюджетной сферы на 10-11%. Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила ДОБРЫНИНА перед расширенным заседанием комиссии, на котором обсуждается пакет бюджетных законопроектов на 2020 год, пишет БЕЛТА .

По словам депутата, одной из приоритетных задач бюджета на будущий год станет обеспечение соотношения заработной платы бюджетников к заработной плате по экономике в целом не ниже 80%.

Ассигнования республиканского бюджета на 2020 год на оплату труда и взносы на социальное страхование в бюджетном секторе планируются в размере 4,6 млрд руб., отметила Людмила Добрынина.