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Женщина-Близнецы – много разговаривает и не любит оставаться в одиночестве. Знаки Зодиака под микроскопом

04.11.2019 19:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Хотелось ли вам когда-нибудь брата-близнеца или сестру-близнеца? Или вам повезло и у вас есть близнец? Однако сейчас речь пойдёт не о родственнике, а о женщинах, которые родились под знаком Близнецов. 

Общая характеристика 

Представители третьего знака Зодиака появляются на свет уже с тягой к знаниям. Взрослые Близнецы нередко являются объектом зависти, поскольку хорошо разбираются в нескольких вещах сразу. Они не настолько сильно погружены в свои занятия, как Водолеи, поэтому обычно замечают шёпот за спиной и огорчаются. 

Чаще всего экстраверты, которые могут вести разговаривать без остановки каждый день, каждый час и даже сейчас. Любят быть в гуще событий. И даже находясь в эпицентре происходящего, могут задуматься: «а жизнь точно не проходит мимо меня?» 

Близнецы не любят оставаться одни, поэтому стремятся удержать людей возле себя. С этой целью обычно изучают психологию, чтобы понимать, как правильно вести себя с людьми, когда уместно говорить комплименты и когда будет правильно помочь, чтобы завоевать доверие и наладить контакт. 

Работоспособность 

У представителей третьего знака Зодиака есть две крайности. Одни Близнецы предпочитают особенно не напрягаться и всерьёз берутся за дело только тогда, когда дедлайн на горизонте или начальство пришло с проверкой. Другие Близнецы искренне любят свою работу, иногда даже больше, чем своего молодого человека. Пропадают на ней по 12 часов, привыкают к коллективу и в итоге не хотят менять текущее место работы на другое с более высокой зарплатой. Впрочем, начальство, видя усердие Близнецов, ценит их и помогает подниматься по карьерной лестнице. 

Любовь 

В любви с женщинами-Близнецами может быть трудно. Их поведение очень сильно зависит от настроения, поэтому если нежно любимая представительница третьего знака Зодиака встала не с той ноги, лучше бросить в неё шоколадкой с безопасного расстояния. До вступления в брак у Близнецов может быть много вариантов. При этом всерьёз встречаясь с одним мужчиной, могут шутить о кандидате на второй брак. Близнецы обладают повышенной устойчивостью к ворчанию родственников мужа. 

Здоровье 

Из-за тяги к знаниям в детстве у Близнецов повышенный риск получения травмы. Могут упасть со стула, пытаясь залезть на шкаф. Могут уронить на себя кастрюли или тарелки из холодильника и так далее. У представителей третьего знака Зодиака есть предрасположенность к проблемам с органами дыхания. Возможны гайморит, бронхит, астма. Как уже говорилось, не любят быть одни, поэтому если Близнецы долго предоставлены сами себе, то могут заболеть от тоски, чтобы за ними кто-нибудь поухаживал. 

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