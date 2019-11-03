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Знаковое место для православных: как преобразятся Жировичи к православным праздникам в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Агрогородок Жировичи преображается к празднику. В мае там отметят сразу два важных события для белорусской православной церкви – 500-летие монастыря и 550-тилетие обретения Жировичской чудотворной иконы Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подготовка к юбилею в самом разгаре: строители ремонтируют здания, местные жители облагораживают дома, а художники работают над выставкой картин об обители.
Отсюда открывается, пожалуй, лучший вид на архитектурный ансамбль монастыря. Его очертания уже вырисовываются на холсте Владимира Латутина – студента Белорусской академии искусств. Он участвует в пленэре молодых художников. Результатом станет выставка на юбилей старейшей обители страны.
Владимир Латутин, студент Белорусской государственной академии искусств:
Вдохновились дыханием праздника и жители Жирович. Приводят в порядок фасады своих домов, ремонтируют заборы, а местные ремесленники думают, чем удивить туристов и вип-гостей.
Сергей Руцкий купил оборудование, чтобы изготовить деревянные магниты с очертаниями монастыря, увеличит и количество изделий из янтаря.
Сергей Руцкий, ремесленник:
А местная архитектура уже начинает обновляться. Строители ведут ремонт старинного братского корпуса, вскоре приступят к реконструкции колокольни.
Валерий Кривец, директор управления капитального строительства Гродненского облисполкома:
Новый асфальт, парковки и зоны отдыха, фасады зданий – к весне агрогородок будет не узнать. Заменят даже газовые сети и систему водоснабжения, уже проложено оптоволокно для высокоскоростного интернета.
Дмитрий Нагула, председатель Жировичского сельского исполнительного комитета:
Галина Буро, корреспондент:
Уже почти пять веков эта обитель – оплот белорусского православия. Сюда на святые места ежегодно приезжают до 50 тысяч паломников. А чудеса Жировичской иконы Божией Матери известны далеко за рубежом. Она входит в число ста самых почитаемых образов мира. И юбилеи таких святынь весной надо встретить достойно.
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Новости Беларуси. Агрогородок Жировичи преображается к празднику. В мае там отметят сразу два важных события для белорусской православной церкви – 500-летие...
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